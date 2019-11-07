2019-11-07T19:40:08+03:00
Общество

"Синтоловый качок" Кирилл "Руки-базуки" Терешин: «Да, я фрик, но так я заработал на две квартиры в Москве»

Кирилл Терешин приехал в Иркутск на съемки в спортивном баттле [фото, видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Кирилл «Руки-базуки» Терешин в Иркутске.Кирилл «Руки-базуки» Терешин в Иркутске.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Один из самых эпатажных персонажей российского Ютуба, звезда всех ток-шоу на телевидении Кирилл Терешин, который более известен как «Руки-базуки», продолжает «светить» своими накаченными синтолом бицепсами в Иркутске. Напомним, едва приехав в Сибирь на съемки, «синтоловый качок» сразу снял ролик, как он в одних трусах, носках и майке танцует на пилоне на сцене ночного клуба, чем вызвал бурную реакцию горожан в соцсетях.

"Синтоловый качок" Кирилл "Руки-базуки" Терешин на автограф-сессии в Иркутске.Юлия ПЫХАЛОВА

Кто-то из иркутян, увидев видео, просто посмеялся, а кто-то даже пообещал разобраться с Терешиным с помощью кулаков, в случае, если встретит его на улице. Правда, «Руки-базуки», это не особо смутило. Закончив официальную часть визита, он решил пообщаться со всеми своими фанатами в неформальной обстановке, пригласив их на встречу в тот самый ночной клуб, где заодно устроил автограф-сессию.

Кирилл Терешин и известный блогер "Домашний качок" (слева) Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кирилл Терешин и известный блогер "Домашний качок" (слева)Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

- В Иркутск я приехал на спортивный баттл, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» Кирилл Терешин. – Вместе со мной приехали еще двое известных блогеров: «Сатанист» и «Домашний качок». Мы участвовали в жиме лежа, в приседаниях и т.д. С таким туром мы ездим по многим городам. Сразу скажу, что я не бодибилдер, и вообще не спортсмен. Я фрик. Меня зовут на такие мероприятия, я приезжаю. А почему нет? Люди видят меня и им весело, они подходят, фотографируются со мной.

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати выкачивать все 6 литров синтола из своих рук, Кирилл Терешин пока даже не думает, даже несмотря на советы многих специалистов. Наоборот, «Руки-базуки» планирует и дальше модифицировать свое тело. Например, он уже вставлял импланты в икры (правда, их он уже вытащил), и говорил, что хочет покрыть все свое тело татуировками. Так когда же ждать нового «преображения»?

- Пока нужно решить некоторые проблемы со здоровьем, - отвечает Кирилл. – А так я действительно хочу зататуировать тело, может еще что-нибудь придумаю. Влезет ли мне в руки еще синтол? Конечно, сейчас руки растягиваются до 64 см, но я знаю людей в Европе с 85 см.

Этот иркутянин накачал руки без синтола. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Этот иркутянин накачал руки без синтола.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, Кирилл Терешин признается, что никакие комментарии в соцсетях в свой адрес, а также усмешки в его адрес во время съемок ток-шоу, его никак не обижают. А на своих руках, он к слову, неплохо зарабатывает.

- Да, я фрик, участвую в разных шоу, получаю за это деньги, - говорит Кирилл. – Я продаюсь, я за любой пиар, кроме нетрадиционной ориентации. Благодаря этому у меня сейчас в жизни все стабильно. Деньги будут даже если работать не буду. Что говорить, если я уже вторую квартиру в Москве купил. Могу позволить нанять себе охрану.

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Что касается отношений, то любимой у «синтолового качка» пока нет. Признается, пока он за свободные отношения.

- Меня сейчас вдохновляют женщины, которым за 30 лет, - говорит Кирилл. – С 18-25-летними девушками я уже наигрался. Считаю ли я себя плейбоем? Нет, я обычный парень, всегда нормально общаюсь со всеми.

Иркутские поклонницы синтолового качка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Иркутские поклонницы синтолового качка.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ну а напоследок «Руки-базуки» показал иркутянам свою фирменную боксерскую двоечку.

- Иркутские пацаны, ловите двоечку, будут проблемы, звоните, я на связи. - обращается в камеру «Руки-базуки» и напоследует цитирует надпись со своей футболки. – Обнял, упал, заплакал.

. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кирилл Терешин на автограф-сессии в Иркутске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кирилл Терешин на автограф-сессии в ИркутскеФото: Юлия ПЫХАЛОВА

ИСТОЧНИК KP.RU

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