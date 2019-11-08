Сибиряк задушил жену за то, что она просила его найти работу

- Анечка, душа моя, пропала! – чуть не плакал в трубку 36-летний житель Братска Дмитрий Петров, когда поздним вечером 3 апреля звонил теще. - Вышла прогуляться и не вернулась… Не у вас, случайно?

Тогда родители 34-летней Анны и не подозревали, что зять разыгрывает фарс. Женщину искали всем городом. Полицейские и волонтеры прочесывали улицы, расклеивали ориентировки. Очень ждали, что дочь вернется. А особенно этого хотел 3-летний сынишка, который тосковал по матери. Чего не скажешь о главе семейства – Дмитрии. Он был подозрительно спокоен. Это навело следователей на мысль, что он может быть причастен к исчезновению.

Так и вышло. На первом же допросе мужчина начал путаться в показаниях. А потом и вовсе выпалил:

- Достала она меня. Постоянно пилит и пилит. В итоге нервы не выдержали, и я решил ее убить.

Как все было? Он тоже рассказал. Супругу заманил в лес под предлогом «сюрприза». Мол, поехали, ждет тебя подарок. Анна, конечно, согласилась и по дороге предвкушала необычный подарок. Но вместо этого оказалась в темном лесу, где Дмитрий сначала оглушил ее молотком, ударив по голове, а потом задушил. Бросил ее тело на морозе и спокойно поехал домой.Только в уме уже прокручивал легенду с таинственной пропажей супруги.

- Моя дочь познакомилась с ним через друзей, - вспоминает отец погибшей, предприниматель Владимир. – Их сразу потянуло друг к другу, что неудивительно - Анна была не только красавицей, но и умницей. Работала бухгалтером. Нам казалось, что он отличная партия: инженер с высшим образованием и неплохим достатком, когда-то служил в пограничных войсках. Цветы, кафе, ухаживания, все у них было, как положено. Спустя два года они сыграли пышную свадьбу.

А это свадебное фото, женитьбу сыграли пышно. Фото: архив семьи.

Вместе прожили семь лет, воспитывали сыночка. По словам близких, ссоры возникли после рождения ребенка. Ольга ушла в декрет, денег стало меньше. А потом и вовсе закончились… Дмитрий вдруг уволился с работы.

-Мы не знаем, почему.Он не глупый человек, профессионал в своей сфере,- продолжает мужчина. – Может, мечтал о чем-то большем, да не смог. В общем, полтора года он бездельничали даже частенько выпивал. А еще увлекся азартными онлайн-играми. Однажды «влетел» аж на 650 тысяч рублей! Пришлось мне помогать рассчитываться с долгом.

Близкие Дмитрия и Анны теперь ищут причины. Кто виноват, почему он это сделал? Только таких вопросов не задает сынишка Петровых. Он лишь смотрит на фотографию матери и плачет. Все заботы по воспитанию взяли на себя родители убитой. Ждут они и сурового приговора. В Братском районном суде сейчас идет разбирательство, ближайшее заседание намечено на конец ноября. Адвокат семьи настаивает на 12 годах колонии.

- На меньший срок мы не согласны, - говорит «Комсомолке» юрист. - Но и больше ему вряд ли дадут. Он ведь сам сознался в преступлении, кроме того, у него остался маленький сын.

Имена и фамилии героев изменены.

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