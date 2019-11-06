2019-11-06T15:01:22+03:00
Происшествия

Сибиряк нанес красавице-жене 18 ударов ножом на глазах у годовалого сына

За месяц до трагедии девушка ушла от него из-за скандалов [фото, видео]
Любовь АРБАТСКАЯ
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Евгения чудом выжила после чудовищного нападения. Фото: личный архив.Евгения чудом выжила после чудовищного нападения. Фото: личный архив.
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- Помогите, я ранена. Вызовите скорую! – с трудом выговорила 30-летняя иркутянка Евгения Знаменщикова, постучав в квартиру напротив.

Сосед распахнул дверь и увидел жуткую картину: на полу в подъезде лежала женщина, вся в крови, и зажимала руками глубокие порезы на шее. Ее тело было изрезано в мясо, кровь сочилась из ран. Мужчина занес несчастную домой, оказал первую помощь и вызвал медиков. Только благодаря этому Евгения выжила.

В тот вечер, 17 октября,красавицу-блондинку пытался убить… муж. Она до сих пор не верит, что это случилось с ней,ведь в начале отношений Андрей (имя изменено – прим. Ред.) заваливал ее цветами и золотыми украшениями и так красиво говорил о любви.

Заключенный и модель

- С Андреем мы познакомились, когда он отбывал наказание в колонии под Ангарском, - вспоминает Евгения. – Сидел за кражу, разбой. Его телефон дал мне наш общий приятель. Мы созвонились и стали общаться. Потом я приезжала к нему на свидание. И… влюбилась. Он так окружил меня вниманием и романтикой, что не придала значение его прошлому. Забеременела, и когда он вышел на свободу, нас уже стало трое.

Мужчине снова грозит колония. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Мужчине снова грозит колония.Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Но в реальности жизнь с Андреем оказалась вовсе не такой сладкой, как он обещал. Работать он не хотел, целыми днями сидел дома. Первое время еще поддерживал семью деньгами, но когда они закончились, прекратились и ухаживания. Все подарки для Евгении - золото, телефон и планшет – мигом отправились в ломбард.

- Так и выживали, - говорит Женя. - Спасал мой скромный заработок на рекламе в интернете: я кормила мужа и ребенка, оплачивала съемную квартиру. Иногда помогали родственники. Я надеялась, что Андрей со временем остепенится. Но нет! Он стал агрессивным - мы ругались из-за каждой мелочи, устраивал сцены при ребенке, разбивал технику. Ревновал, а в один прекрасный момент заорал: «Собирай вещи и уходи к своим мужикам!».

Евгения испугалась и вместе с сыном перебралась на другую квартиру. Адрес держала в тайне от супруга.

Резня после семейного ужина

Так бы и закончилась эта история любви. Что ж, бывает. Но Андрей решил отомстить. Через службу такси выяснил, куда жена вызывает машины. И вычислил ее новый адрес.

- Я была не против того, чтобы Андрей общался с сыном, поэтому он целый месяц свободно приходил к нам, играл с ребенком, - рассказывает Евгения. - Но скандалы не прекращались. Однажды он принес сыну подарок – детскую кроватку,а для меня приготовил… нож! Не поранил, нет, только угрожал. Тогда он впервые ударил меня по лицу.

Евгения написала заявление в полицию. Все-таки на слуху история жительницы Подмосковья Маргариты Грачевой, которой муж в порыве гнева отрубил кисти рук. Повторить судьбу несчастной не хотелось. Но Андрей снова нашел подход.

Девушка все еще оправляется от ран после нападения. Фото: личный архив.

Девушка все еще оправляется от ран после нападения. Фото: личный архив.

- В тот день он был таким добрым, - вспоминает она. – Пришел, помог малыша в больницу сводить на осмотр, купил одежду, а вечером попросился на ужин. Принес торт. А потом начался… кошмар. Прямо на глазах сынишки вонзил мне в живот нож, потом в шею. Душил, насиловал, а после издевательств, когда я уже теряла сознание от боли и бессилия, ушел со словами: «Видишь, как я тебя люблю!». А чтобы я не смогла вызвать скорую, утопил мой телефон в унитазе.

Все это время ребенок кричал и плакал вместе с матерью. Евгения едва нашла в себе силы подняться и выйти в подъезд. А дальше была реанимация, неделя в больнице, помощь психолога - и ей, и годовалому сыну.

Иркутянина, который чуть не убил свою жену, задержали в Тулуне.Видео: ГУ МВД по Иркутской области.

Пока Андрея разыскивали полицейские, мать с ребенком взяли под охрану - а вдруг наведается в гости снова? Но нет. Он сбежал в другой город. На днях его задержали.

- 30-летний мужчина прятался в квартире приятеля в Тулуне, и все это время не общался с родными и знакомыми, чтобы случайно не вывести на свой след, - комментируют в ГУ МВД по региону. - Возбуждены уголовные дела по статьям «Угроза убийством» и «Покушение на убийство».

Сейчас Евгения Знаменщикова идет на поправку, да и бояться ей теперь нечего. Андрей - под стражей, ему уже предъявили обвинение.Но куда страшнее раны душевные. Их Евгении придется залечивать еще очень долго.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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