2019-11-06T14:52:18+03:00
Происшествия

Поссорившись со своей любимой, сибиряк решил сжечь ее заживо

Девушка чудом смогла спастись, но в пожаре погибла ее соседка
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
Поделиться:
Сибиряк отправится в колонию на 14 лет, за попытку сжечь свою знакомую.Сибиряк отправится в колонию на 14 лет, за попытку сжечь свою знакомую.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Трагедия случилась в ноябре прошлого года. В центре Иркутска заполыхал второй этаж двухэтажного дома, к приезду спасателей горела уже и кровля. Как выяснили позже, причиной пожара был поджог. Таким варварским способом сибиряк пытался убить свою знакомую. Сегодня поджигателю был вынесен приговор.

- Суд вынес приговор 34-летнему сибиряку, обвиняемому в покушении на убийство с особой жестокостью и умышленном уничтожении имущества путем поджога, - сообщает пресс-служба Иркутского областного суда, - В колонию строго режима мужчина отправится на 14 лет.

Как выяснили следователи, мужчина крупно поссорился со своей знакомой. Стерпеть обиду он не смог и решил ее убить. Выйдя из квартиры, он заблокировал дверь потерпевшей и поджег бумагу в подъезде.

Девушка смогла спастись, выпрыгнув из окна второго этажа. Но ее соседка по площадке погибла от острого отравления угарным газом и ожогов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Ревнивый муж из Бурятии хотел избить любовника жены, но убил его брата
Виновника аварии в Ангарске заключили под стражу
Полицейские задержали грабителя, который нападал на молодых девушек в Иркутске
Водитель, врезавшийся в памятник Александру III в Иркутске, заплатит за его восстановление
Сергей Сокол: вопросы взаимодействия муниципалитетов и федерального центра должны решаться системно
В Иркутске можно купить тест в аптеке и проверить себя на ВИЧ самостоятельно
"Помогу получить инвалидность за вознаграждение": врача из Бодайбо будут судить за мошенничество
Братчанин стал лауреатом областного конкурса «Лучший ученик года»
Предприниматели Иркутской области получают деньги на развитие бизнеса
Руководитель УФАС по Иркутской области Александр Кулиш проведет личный прием предпринимателей в ТПП Восточной Сибири
Адвокат из Иркутской области задержан при перевозке оружия в республике Северная Осетия
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил обжаловать приговор сантехнику, которого обвиняли в гибели пенсионеров из Ангарска
Иркутянина, который напал с ножом на свою жену, задержали в Тулуне
Сто китайских компаний приняли участие в бирже контактов с производителями из Иркутской области
На Круглом столе в "Комсомолке" обсудят возможности реабилитации пострадавших на производстве
С первенства Европы иркутяне вернулись с золотыми медалями
Эвакуировали на вертолете: рыбаков спасли в Иркутской области
Охотника с татуировкой в виде котенка ищут в Иркутской области
ХК «Ермак» в овертайме проиграл «Зауралью» в выездном матче ВХЛ
Начали с победы: «Байкал-Энергия» всухую разгромила «Уральский трубник» в первом матче сезона
В Бурятии спасатели ищут трех рыбаков, которые пропали на Байкале
Позы, шаурма и чебуреки: эти блюда чаще всего заказывают на дом иркутяне