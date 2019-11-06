Поссорившись со своей любимой, сибиряк решил сжечь ее заживо
Трагедия случилась в ноябре прошлого года. В центре Иркутска заполыхал второй этаж двухэтажного дома, к приезду спасателей горела уже и кровля. Как выяснили позже, причиной пожара был поджог. Таким варварским способом сибиряк пытался убить свою знакомую. Сегодня поджигателю был вынесен приговор.
- Суд вынес приговор 34-летнему сибиряку, обвиняемому в покушении на убийство с особой жестокостью и умышленном уничтожении имущества путем поджога, - сообщает пресс-служба Иркутского областного суда, - В колонию строго режима мужчина отправится на 14 лет.
Как выяснили следователи, мужчина крупно поссорился со своей знакомой. Стерпеть обиду он не смог и решил ее убить. Выйдя из квартиры, он заблокировал дверь потерпевшей и поджег бумагу в подъезде.
Девушка смогла спастись, выпрыгнув из окна второго этажа. Но ее соседка по площадке погибла от острого отравления угарным газом и ожогов.
ИСТОЧНИК KP.RU