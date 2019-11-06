Поссорившись со своей любимой, сибиряк решил сжечь ее заживо

СЕГОДНЯ 14:52 2019-11-06T14:52:18+03:00

Сибиряк отправится в колонию на 14 лет, за попытку сжечь свою знакомую. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Девушка чудом смогла спастись, но в пожаре погибла ее соседка

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Трагедия случилась в ноябре прошлого года. В центре Иркутска заполыхал второй этаж двухэтажного дома, к приезду спасателей горела уже и кровля. Как выяснили позже, причиной пожара был поджог. Таким варварским способом сибиряк пытался убить свою знакомую. Сегодня поджигателю был вынесен приговор.

- Суд вынес приговор 34-летнему сибиряку, обвиняемому в покушении на убийство с особой жестокостью и умышленном уничтожении имущества путем поджога, - сообщает пресс-служба Иркутского областного суда, - В колонию строго режима мужчина отправится на 14 лет.

Как выяснили следователи, мужчина крупно поссорился со своей знакомой. Стерпеть обиду он не смог и решил ее убить. Выйдя из квартиры, он заблокировал дверь потерпевшей и поджег бумагу в подъезде.

Девушка смогла спастись, выпрыгнув из окна второго этажа. Но ее соседка по площадке погибла от острого отравления угарным газом и ожогов.

ИСТОЧНИК KP.RU