СЕГОДНЯ 15:03 2019-10-04T15:03:33+03:00

В Бурятии обманутый муж убил любовника жены и покончил с собой. Фото: Олег ЗОЛОТО

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Около полуночи в дом, где погибший распивал спиртное в компании двух женщин, ворвался ревнивый муж одной из дам. Мужчина искал супругу, которая не явилась домой вовремя. Когда он увидел пьяную жену в компании односельчанина, в мужчине вспыхнула ревность. Он выхватил охотничий нож и нанес несколько ударов любовнику жены.

- От полученных травм в шею, живот и грудь пострадавший скончался на месте происшествия, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по республике Бурятия, - А после расправы мужчина отправился домой, где покончил жизнь самоубийством.

Доследственная проверка по этому делу продолжается, необходимо установить все детали трагической ночи.

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ИСТОЧНИК KP.RU