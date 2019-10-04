2019-10-04T15:03:33+03:00
Происшествия

В Бурятии обманутый муж убил любовника жены и покончил с собой

Трагедией закончилось застолье в одном из сел Бурятии
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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В Бурятии обманутый муж убил любовника жены и покончил с собой.В Бурятии обманутый муж убил любовника жены и покончил с собой.Фото: Олег ЗОЛОТО
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Около полуночи в дом, где погибший распивал спиртное в компании двух женщин, ворвался ревнивый муж одной из дам. Мужчина искал супругу, которая не явилась домой вовремя. Когда он увидел пьяную жену в компании односельчанина, в мужчине вспыхнула ревность. Он выхватил охотничий нож и нанес несколько ударов любовнику жены.

- От полученных травм в шею, живот и грудь пострадавший скончался на месте происшествия, - сообщают в пресс-службе СУ СК России по республике Бурятия, - А после расправы мужчина отправился домой, где покончил жизнь самоубийством.

Доследственная проверка по этому делу продолжается, необходимо установить все детали трагической ночи.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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