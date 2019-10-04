2019-10-04T14:33:53+03:00
Происшествия

Убил друзей, тела спрятал в багажнике машины:жителя Братска обвинили в двойном убийстве

Тела обнаружил его сосед, когда заглянул в гости
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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Убил друзей, тела спрятал в багажнике машины:жителя Братска обвинили в двойном убийстве/Убил друзей, тела спрятал в багажнике машины:жителя Братска обвинили в двойном убийстве/Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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Как водится, соображали «на троих». Собрались за столом, обсуждали проблемы. Когда точно началась ссора, единственный оставшийся в живых участник застолья, скорее всего, не помнит. С собутыльниками он разобрался с помощью лома и топора, которые находились « под рукой». От полученных телесных повреждений мужчины скончались на месте.

-Их тела он спрятал в багажнике автомобиля, - сообщает пресс-служба СУ СК России по Иркутской области. - Полицию вызвал сосед, который, придя в гости, обнаружил погибших.

43-летнему жителю Братска предъявлено обвинение в двойном убийстве. Уголовное дело направлено в областной суд.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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