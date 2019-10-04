2019-10-04T10:45:57+03:00
Происшествия

Погоня закончилась стрельбой: пьяного водителя, угрожающего ножом, ранил сотрудник ДПС Бурятии

Лихач был доставлен в больницу
Татьяна ВАН-ТЮ-ВЕН
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Погоня закончилась стрельбой: пьяного водителя, угрожающего ножом, ранил сотрудник ДПС Бурятии.Погоня закончилась стрельбой: пьяного водителя, угрожающего ножом, ранил сотрудник ДПС Бурятии.Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
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История началась после того, как водитель "Тойоты Камри" подрезал 25-летнюю девушку. Конфликт между водителями привел к потасовке на дороге, после чего девушка обратилась в полицию.

Сотрудники правоохранительных органов нашли японскую легковушку на обочине дороги неподалеку от села Жемчуг в Тункинском районе Бурятии. В ней находилось четверо мужчин в возрасте от 23 до 26 лет. Их попросили выйти из машины, но один из них решил, что называется, «проверить свою удачу» и скрыться на машине. Началась погоня, предупреждения на лихача не действовали и он продолжал уходить от полиции. Остановить автомобиль удалось только после выстрелов по колесам.

- По предварительной информации, этот человек вышел из машины и потянулся за предметом, схожим с холодным оружием. Поэтому сотрудник полиции применил табельное оружие, - сообщает пресс-служба ГУ МВД по республике Бурятия.

25-летний мужчина был ранен, ему оказали первую медицинскую помощь и доставили в медучреждение. Там лихачу проверили анализ на алкогольное опьянение, он был положительным.

По факту стрельбы сотрудниками полиции проводится служебная проверка. По предварительной оценке действия полицейского были правомерными.

ИСТОЧНИК KP.RU

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