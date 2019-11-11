Накаркала рак: иркутянка почти год борется со смертельной болезнью, которую призвала сама

- Обычно история рака начинается с момента, когда врач проговаривает диагноз. Но на самом деле, рак – это следствие, - так начинает рассказ о своей болезни иркутянка Татьяна Сахалтуева.

Эту красивую, улыбчивую блондинку, художницу, любительницу яркой жизни, объехавшую полмира, в прошлом году настигла смертельная болезнь. Рак груди. И самое страшное то, что беду она призвала сама.

- Моя история началась в прошлом году, после депрессии, - признается девушка. – Я переживала крах во всем сразу: проблемы с деньгами, предательство близких друзей, провал в работе, ипотека, разочарования в личной жизни и в своем творчестве. Чувствовала глубокую вину, что я сама это все создала. И вот, лежа на полу без сил, я так и сказала: «Я устала быть здесь… И рак был бы самым легальным способом уйти».

Спустя две недели депрессия ушла, проблемы отступили, жизнь Татьяны снова била ключом. Но страшное желание, сказанное в сердцах, незаметно для нее сбылось. В организме запустилась программа «рак».

Новый, 2019 год, начался для сибирячки с визитов к врачам. Болела грудь, и девушку лечили от мастопатии. А буквально через месяц прозвучал страшный диагноз - рак молочной железы. Опухоль росла так быстро, что прооперировать не успевали, от химиотерапии Татьяна отказалась. И тогда врач-онколог озвучил жуткий приговор: «Это последняя стадия. Вам осталось два месяца…»

- Сложнее всего было признаваться родителям, - говорит иркутянка. – Сообщив папе, я слышала в трубке сначала тишину, затем как он ударил кулаком и издал отчаянный вопль. Как зверь, которого загнали в угол. Спустя несколько минут он нашел силы заговорить и тихим голосом сказал самые нужные слова: «Танечка, мы с тобой! Мы очень любим тебя и вместе справимся!». Я ответила: «Конечно, справимся, пап!»

И девушка в самом деле не опустила руки. Она решила бороться со смертью по-своему.

- Я поехала в Гималаи, к тибетскому доктору, - удивляет иркутянка. – Слезы, отчаяние, одиночество... Но все преодолимо! Полгода я провела бок о бок с тибетскими монахами, индийскими горами и пением птиц.

Лечение лекарствами и творчеством, общением и природой сделало свое. Весной Татьяна Сахалтуева вернулась в Россию за новой визой, прошла обследование, и ее радости не было предела - опухоль больше не растет, метастазов нет! Она верила, что самое страшное позади. Но нет. Увы, болезнь скоро проснулась и с новой силой стала пожирать хрупкую девушку.

Выход был только один - срочная, сложнейшая операция. И, к счастью, на такую согласился хирург из Индии. Провел он ее блестяще, но взял с пациентки твердое обещание - вернувшись домой, сразу начать химиотерапию. Иначе все тщетно. Только вот травить и без того уставший организм она не хочет. А врачи лишь разводят руками. Последняя стадия…

Но борьба продолжается. Хотя сама Татьяна не любит называть это «борьбой» или «победой». Рак она воспринимает, скорее, как испытание, которое нужно понять, принять и измениться внутренне - так, чтобы болезнь ушла и больше не возвращалась.

- Когда я улетала из Иркутска в Гималаи, я не была уверена, что вернусь, - признается Татьяна Сахалтуева. - И вот спустя месяцы я стою в аэропорту Иркутска, повернув лицо к небу, и шепчу слова благодарности. Я прилетела домой, к Байкалу, родителям и друзьям. Впервые в жизни у меня возникло ощущение дома… Я поняла, что все перемены могут произойти только внутри. И внутреннее спокойствие создаст самую прекрасную обстановку снаружи. Даже физическая боль не может заглушить этого состояния. Абсолютное состояние любви.

Девушка делится своими мыслями и чувствами в соцсетях. Так она вдохновляет и поддерживает других, столкнувшихся с похожей бедой. Ведет активную жизнь и в реальном мире. Она рисует сама и учит других, готовит иллюстрации для книг, много читает и общается. И твердо верит, что раку в ее мире – не место.

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