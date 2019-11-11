Создавать комфортный мир вокруг себя и опережать время

Коттеджные поселки с развитой инфраструктурой, качественным благоустройством и всеми необходимыми условиями для комфортной жизни в максимальном единении с природой растут вокруг Иркутска и других городов региона и страны. Проект, который стал франшизой, родился в столице Приангарья неслучайно. О том, как это было и к каким результатам привела реализация смелой идеи, мы поговорили с Кристиной Яковенко, коммерческим директором девелоперской группы «Хрустальный».

- Все началось с потребности. Мы сами жили в загородном доме 1990-х годов постройки. Вокруг не было ничего - ни инфраструктуры, ни дорог, ни коммуникаций. Чтобы решить какой-то вопрос, нужно было общаться с соседями, и далеко не все выражали желание участвовать в общественных делах. Между тем время шло, в домах поселка подрастали дети, которым уже было необходимо собственное жилье. Мы поняли, что хотим создать такой поселок, где будет удобно и комфортно всем. Поэтому начали искать земельный участок, и в скором времени в Иркутском районе появился первый поселок «Хрустальный», - вспомнила историю создания бизнеса Кристина Яковенко.

Стать франчайзером, чтобы передавать опыт

В то время компания стала, можно сказать, первооткрывателем в сфере комплексной коттеджной застройки. Она начала проводить инженерные сети, создавать инфраструктуру, строить дома. Сейчас в первом «Хрустальном» живет 1,5 тысячи человек. На его территории появились частный детский сад, спортивные площадки, административный комплекс, где есть кафе, танцевальный зал, работают детские секции и кружки.

- Идея создать вокруг себя комфортную среду воплотилась в жизнь. При строительстве и развитии поселка мы предусмотрели все, чего нам самим когда-то не хватало. В этом, наверное, и есть секрет успеха. Мы создавали этот мир сами, поэтому впоследствии и родилась еще одна идея - стать франчайзером и передавать накопленный опыт, - отметила Кристина Яковенко.

К настоящему времени компания работает на рынке малоэтажной недвижимости уже десять лет. Опыт накоплен колоссальный. Под Иркутском создано семь коттеджных поселков, еще один был доделан за несостоявшегося застройщика.

Кроме того, проекты разработаны для Москвы и Челябинска. В последнем уже идет реализация.

«Хрустальный» вошел в историю, как первая в России франшиза по строительству коттеджных поселков.

- Это стало возможным благодаря слаженной работе нашей команды. Также мы плотно сотрудничали с администрациями территорий, с Фондом поддержки предпринимательства Иркутской области, - сказала коммерческий директор девелоперской группы.

Поселки под брендом «Хрустальный» строятся для людей семейных. Как отметила Кристина Яковенко, здесь важен не класс жилья, а идеология, хотя существующие проекты могут удовлетворить потребности как самых взыскательных клиентов, так и тех, для кого важна доступная цена.

- В первую очередь мы строим доступную недвижимость, но при этом создаем инфраструктуру, предоставляем высокий уровень комфорта, - подчеркнула она. - Жизнь за городом - это тренд, и с каждым годом он только набирает обороты. В «Хрустальном парке» мы строим мини-город. Здесь появятся муниципальные детский сад и школа, а также школа искусств. Государственно-частное партнерство позволяет выводить проекты на новый уровень.

Компания стала первооткрывателем в сфере комплексной коттеджной застройки. Фото: «Хрустальный»

Введение эскроу-счетов и проектного кредитования оставили на рынке недвижимости только крупных и серьезных игроков. Конкуренция невысока. При этом потребители более защищены.

- При реализации каждого проекта мы внедряем что-то новое, совершенствуем технологии строительства, улучшаем инфраструктуру. В принципе, мы даже не нуждаемся в рекламе. На дома очередь, их раскупают очень быстро. Информация распространяется по сарафанному радио, - отметила Кристина Яковенко.

Учиться, чтобы не упустить новые возможности

Также она обратила внимание на то, что, занимаясь бизнесом, всегда необходимо учиться и узнавать что-то новое.

- Мы должны создавать продукт, опережающий время. Мир не стоит на месте. Сейчас он стремительно меняется. Мы зачастую сталкиваемся с уже устаревшими специальностями и компетенциями, которые совершенно невозможно применить в современных реалиях, - констатировала Кристина Яковенко.

У коммерческого директора девелоперской группы «Хрустальный» два высших образования - российское и зарубежное. Недавно она пошла учиться по программе MBA, повышать квалификацию в сфере недвижимости. Специалисты компании регулярно посещают обучающие семинары, которые организует Фонд поддержки предпринимательства Иркутской области.

- Сегодня обязательно нужно учиться маркетингу. В современном бизнесе все пути ведут к нему. Целевая аудитория молодеет - это тренд, поэтому необходимо менять подходы. Социальные сети должны обязательно присутствовать в жизни современного бизнесмена. Я вижу специалистов, которые говорят: «Да зачем мне это нужно», и понимаю, что они многое упускают из виду.

Кристина Яковенко также подчеркнула, что очень сильно меняют менталитет и стимулируют человека к развитию путешествия:

- Мы отправляем сотрудников в зарубежные командировки. Я нахожу специальные обучающие программы. Такие вещи окупаются, они стоят своих денег и дают серьезный результат. Очень важно расширять границы восприятия, воображения, - это позволяет в дальнейшем создавать проекты совершенно нового уровня.

Начинающим предпринимателям Кристина Яковенко рекомендовала заниматься тем, чем нравится:

- Если получаешь удовольствие от работы, которую выполняешь, то все получится. Нужно также не бояться пробовать, экспериментировать, ошибаться, делать выводы, вставать, если упали, и идти дальше. И еще очень важно создать команду единомышленников, которая будет надежной опорой в реализации любых проектов.

Сейчас у девелоперской группы «Хрустальный» четыре зарегистрированных франшизы. Компания развивается в разных направлениях, в том числе в Бурятии проектирует и строит горнолыжный курорт «Мамай».

- Я не хочу никуда уезжать из Иркутской области. Ни на что ее не променяю, - призналась Кристина Яковенко. - Чтобы получить новые эмоции и впечатления, мне достаточно поехать на Байкал. Дорога позволяет очистить голову, насладиться окружающей природой. Байкал - место силы. Зарядившись его энергией, можно идти вперед, к новым свершениям.