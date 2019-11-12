Экс-следователь МВД из Усолья-Сибирского отправится в колонию за взятку в 50 тысяч рублей

Сама оказалась на скамье подсудимых сотрудница полиции из Усолья-Сибирского, после того, как потребовала взятку у участника ДТП. Все началось, когда следователю поручили провести проверку водителя, совершившего смертельную аварию. После проведенных экспертиз, выяснилось, что мужчина не виновен. Таким образом, было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Правда, сам водитель об этом пока не знал. Чтобы избежать уголовной ответственности, он обратился за помощью к знакомому сотруднику ДПС. Тот, в свою очередь договорился со следователем, и они решили обмануть водителя. Зная, что уголовное дело в отношении него должно быть закрыто, они, наоборот, сообщили ему, что избежать «уголовки» ему не удастся. А чтобы закрыть дело, потребовали у него взятку в 50 тысяч рублей. Правда, деньги они так и не получили. Их схему раскрыли сотрудники собственной безопасности МВД России. На следователя было возбуждено уголовное дело по статье «Получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег в значительном размере». На днях она услышала приговор.

- Вину подсудимая признала полностью, и раскаялась в содеянном. – сообщили в пресс-службе Усольского городского суда. - На следствии и в суде давала правдивые показания, активно способствовала раскрытию и расследованию преступления. С учетом всех смягчающих обстоятельств, суд приговорил ее к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ей назначен штраф в размере трехкратной суммы взятки в 150 тысяч рублей. Следователь также не сможет работать в правоохранительных органах и на государственной службе 2 года.

Правда, в колонию бывшая сотрудница отправится не сразу, а только когда ее ребенку исполнится 14 лет. Добавим, что ранее уже экс-следователь лишилась и своей должности.

- За проступок, порочащий честь сотрудника органов внутренних дел, ее уволили из МВД, - прокомментировали "КП-Иркутск" в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.