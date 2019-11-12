2019-11-12T14:31:15+03:00
Общество

Иркутские историки надеются, что архив Александра Колчака окажется в России

Фотографии, рукописи, письма адмирала из частной коллекции выставлены на аукцион во Франции
Любовь АРБАТСКАЯ
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Иркутские историки надеются, что архив Александра Колчака окажется в РоссииИркутские историки надеются, что архив Александра Колчака окажется в России
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Адмирал Александр Колчак - известный полярный исследователь, военачальник и лидер белого движения - к нашему городу имеет непосредственное отношение. В 1903 году молодой ученый впервые выступил в Иркутске на научную тему, а в 1920 году был расстрелян здесь же, на берегу Ушаковки. Теперь в нашем городе стоит памятник адмиралу (кстати, единственный в России), стали традицией молебны в память о нем, музейные экскурсии. Как никак, это часть нашей истории.

А сейчас во Франции объявлен аукцион - распродается архив Александра Колчака. Что входит в коллекцию? Как рассказывается на сайте аукционного дома Drouot, в числе экспонатов - фотографии, рукопись, где адмирал размышляет на экономические, политические и социальные темы, переписка Колчака с женой Софьей, ее мемуары, а также письмо, где описываются последние мгновения жизни адмирала.

Уникальная коллекция хранилась в Париже, где проживал внук Колчака. Этой весной он умер, а архив его друзья выставили на продажу. Кому ценные экспонаты уйдут с молотка, станет известно 21 ноября.

- Хотелось бы, чтобы экспонаты не «гуляли» по зарубежью, а попали в нашу страну - все-таки это наша история, наше достояние, - комментирует доктор исторических наук, профессор БГУ Александр Шалак. - Если у нас будет больше источников информации, это позволит более объективно оценить события тех времен, уточнить многие детали, которые ранее были неясны. Возможно, даже всплывут какие-либо новые факты. Пусть это и частная коллекция, но раз она имеет прямое отношение к нашей истории, то было бы хорошо, чтобы она попала в руки наших исследователей.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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