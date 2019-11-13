2019-11-13T07:36:59+03:00
Происшествия

Учитель химии создал нарколабораторию под Иркутском: осужден помощник педагога, который продавал «синтетику»

Сообщник химика делал «закладки» через соцсети и мессенджеры
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Так выглядела нарколаборатория. Фото: УФСБ России по Иркутской области.Так выглядела нарколаборатория. Фото: УФСБ России по Иркутской области.
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В Шелехове поставлена окончательная точка в деле 52-летнего бывшего учителя химии, который на собственной даче организовал нарколабораторию и, отбросив в сторону учебники, начал изготавливать запрещенные вещества.

Напомним, «Комсомолка» сообщала, что в марте этого года, за свой нелегальный бизнес экс-педагаг был осужден на 11 лет колонии строгого режима. А теперь приговор суда услышал и его помощник. 39-летний иркутянин отвечал за сбыт продукции, которую изготавливал учитель. Он делал «закладки» в разных городах Иркутской области через социальные сети и мессенджеры.

- За незаконные производство, сбыт синтетических наркотических средств в особо крупном размере его приговорили к 8 годам лишения свободы, - сообщили в пресс-службе УФСБ России по Иркутской области. – Отбывать наказание он будет в колонии строгого режима.

Добавим, что торговать смертью по-крупному сообщники начали еще весной 2016 года. Тогда педагог с приятелем приобрели в интернете колбы, реактивы и другое оборудование. Все это они отвезли на дачу вблизи поселка Большой Луг и разместили на чердаке дома, на площади 30 квадратных метров. Соседи окучивая картошку, даже не подозревая, что у них под боком находится подпольных цех по производству запрещенных веществ. Задержали преступников сотрудники ФСБ. При обыске у криминального дуэта изъяли около 20 килограммов готовых наркотиков и более 450 литров жидких веществ, используемых в качестве сырья. Этого запаса хватило бы для производства 40 кг «синтетики».

Сотрудники ФСБ еще раз напоминают жителям Приангарья, что сообщать о любом готовящемся, или совершенном преступлении можно в УФСБ России по Иркутской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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