Барахтался в ледяной воде 20 минут: провалившегося в полынью сибиряка спасли под Иркутском

Шагающего по льду мужчину, 45-летний Илья Минченок из садоводства «Ангара», что на берегу Ершовского залива заметил ранним утром, выйдя из своего дома.

- Куда же он идет, лед только сегодня встал, сейчас же провалится! - крикнул Илья жене, и прямо в тапочках побежал к берегу, чтобы предупредить мужчину об опасности. Однако, было уже поздно. Пока Илья выбегал из ограды, тот, как и следовало ожидать, оказался в воде и бултыхался и кричал в 300 метрах от берега. Илья уже было хотел побежать ему на помощь, но тут же остановился.

- Понял, что сделав даже несколько шагов по тонкому льду, провалюсь в полынью также как он, - рассказывает корреспонденту «КП-Иркутск» Илья Минченок. – Я ведь видел, что еще вчера там льда вообще не было. Поэтому быстро достал телефон и позвонил в МЧС. Кстати, пока спасатели ехали, диспетчер посоветовал мне криками подсказывать тонущему, что делать. Стоял и кричал ему: «Держись, парень, активнее шевели руками и ногами, сейчас придет помощь!».

Место, где произошло ЧП. Фото: Илья Минченок.

Благодаря тому, что Илья точно описал местность, где тонет мужчина, спасатели прибыли на место через 15 минут. Увидев промоину, в которой на плаву виднелась лишь одна голова утопающего, они подплыли к нему на аэролодке «Пиранья» и вытянули на борт с помощью спасательного круга.

- Он настолько выбился из сил, что в судорогах даже слово сказать не смог, - рассказывает заместитель начальника отряда экстренного реагирования Пожарно-спасательной службы Иркутской области Тимофей Развозжаев. – Еще бы, ведь в ледяной воде почти в 20-градусный мороз он провел около 20 минут. Сразу доставили его на берег, где передали уже подъехавшим врачам. Медики говорят, мужчина получил сильное переохлаждение и находится в крайне тяжелом состоянии.

Фото: Илья Минченок.

Что мужчина делал на неокрепшем льду, пока неизвестно. Ершовский залив – достаточно популярная местность у любителей пеших прогулок и подледной рыбалки. Вероятно, едва не погибший иркутянин также решил совершить короткую прогулку, поскольку был легко одет. Кстати, когда спасательная операция была завершена, и спасатели вместе с полицейскими и врачами уехали с места ЧП, Илья выйдя на улицу увидел трех рыбаков, которые развернули удочки в 20 метрах от места, где только что чуть не утонул мужчина.

- Кричу им: «Мужики, там опасно, провалитесь, только что человека из воды спасли!», - говорит Илья. – А они мне в ответ: «Тебе чего надо, не мешай рыбачить!». Не понимаю, почему у людей нет чувства самосохранения. Я уже думаю дежурство организовать что ли. А еще, конечно переживаю за парня, который чуть не утонул. Ему на вид всего лет 30, надеюсь, выживет.

Несмотря на многочисленные предупреждения спасателей, сибиряки продолжают рисковать жизнью, выходя на неокрепший лед. На днях, «Комсомолка» рассказывала о подобном случае в Ангарске, где трое рыбаков вытащили из полыньи тонущего мужчину (Подробности)