Как поднять иммунитет – у природы есть ответ

Городские жители все больше и больше становятся уязвимы к воздействию различных микроорганизмов. Что же становится причиной снижения защитных сил организма? Перечислим основные.

Неправильное питание ослабляет иммунитет. Жизнь от перекуса до перекуса, частое употребление фастфуда, отсутствие в рационе достаточного количества овощей и фруктов - все это спутники городского жителя, который вечно куда-то спешит.

Фото: компания «Байкальская Легенда»

Постоянная спешка и желание успеть сделать как можно больше дел в ограниченный временной промежуток ведет к хроническому стрессу, что тоже негативно влияет на иммунный статус человека.

Многие вынуждены целый день работать за компьютером, что ведет к гиподинамии и застою крови в органах и тканях, а это причина многих хронических воспалительных процессов и дисбаланс в работе иммунной системы.

Фото: компания «Байкальская Легенда»

Плохая экология - спутник жителей мегаполисов и фактор, который очень негативно действует на иммунитет. Также на иммунитет негативно влияют вредные привычки, такие как курение, избыточный прием алкоголя, неполноценный сон!

Как хочется больше времени проводить на природе, активно отдыхать, расслабляться. Но это не всегда возможно. Если с рядом негативных факторов мы можем справиться, соблюдая здоровый образ жизни, то такие факторы, как экология и хронический стресс, без дополнительной помощи не одолеть!

Фото: компания «Байкальская Легенда»

Здесь на помощь могут прийти натуральные природные средства для здоровья от компании «Байкальская легенда». В этих средствах объединены сила природы и сила науки. Объединение современных высоких технологий и натурального экологически чистого сырья Прибайкалья дало жизнь двум уникальным продуктам - БиоЧага и БиоДигидрокверцетин.

Особая технология производства позволяет извлечь из природного сырья максимальное количество полезных растительных веществ и сохранить их в доступной для организма форме. Высокая безопасность продукции обеспечивается применением в производстве только натуральных веществ для экстрагирования - спирта и воды. БиоЧага и БиоДигидрокверцетин на 100% натуральные продукты, которые состоят только из активно действующего вещества. Эти природные помощники высокоэффективны и безопасны.

Фото: компания «Байкальская Легенда»

БиоДигидрокверцетин - самый сильный природный антиоксидант, полученный из древесины лиственницы. Это настоящий помощник для городских жителей. БиоДигидрокверцетин борется со свободными радикалами, которые в большом количестве вырабатываются под воздействием плохой экологии, регулярных стрессов, сидячего образа жизни и некачественного питания. БиоДигидрокверцетин поможет в период разгула ОРВИ защитить вас и ваших близких. Так как это природное средство стабилизирует мембрану клеток, оно механически затрудняет проникновение вируса внутрь клетки, к тому же активирует специфический и неспецифический иммунный ответ.

Также БиоДигидрокверцетин повышает тонус и работоспособность, что уменьшает воздействие стрессовых факторов.

Фото: компания «Байкальская Легенда»

БиоЧага - сублимированный экстракт березового гриба чага. БиоЧага - это профилактика онкологических процессов, нейтрализация токсинов, радионуклидов, тяжелых металлов, канцерогенов и мутагенов. Кроме того, БиоЧага является природным адаптогеном и повышает неспецифический иммунитет и защитные силы организма.

Фото: компания «Байкальская Легенда»

Исследования, проведенные компанией-производителем, показали, что совместное применение БиоЧаги и БиоДигидрокверцетина действует намного эффективнее, так как продукты усиливают действие друг друга. Два продукта действуют через разные механизмы, но в одном направлении.

Как поднять иммунитет? У природы есть ответ!

Компания «Байкальская легенда» дарит этот ответ всем, кто заботится о своем здоровье и здоровье своих близких.

Для защиты нужно утром принять 1 мерную ложку БиоДигидрокверцетина, запив свежеприготовленным раствором чаги, а вечером достаточно выпить только экстракт БиоЧаги.

Более подробную информацию по уникальной природной продукции можно получить на сайте www.baikal-legend.ru.

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Байкальская легенда: польза био дигидрокверцетина и био чаги.

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