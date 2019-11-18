«Комсомолка» наградила победителей конкурса «Классный учитель – 2019»

Учитель… Он не только дает знания, но и становится для многих настоящим наставником, помогает достигать первых успехов и вдохновляет на свершения. Труд педагога достоин уважения и похвал. «Комсомольская правда» на своем сайте в День знаний запустила фотоконкурс «Классный учитель». А 14 ноября в пресс-центре «КП» мы наградили победителей виртуального баттла, в котором сражались более 80 преподавателей школ Приангарья из самых разных территорий региона - от Слюдянки до Усть-Кута.

Напомним, такой профессиональный конкурс мы проводим третий год подряд. Его условия просты: нужно загрузить фото на сайт, немного рассказать о себе - и вуаля!

Главные судьи - это пользователи Интернета! Безусловно, ими становятся близкие, друзья, коллеги, ученики, их родители, выпускники…

Ну а мы за активность, креативность, открытость награждаем дипломами и подарками от «Комсомолки» и наших друзей – спонсоров.

Итак, знакомим с победителями!

Наши победительницы получили хорошие подарки от спонсоров.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Дарья Муратова, г. Усть-Илимск:

«Меня поддержали все школы города!»

- Моя младшая сестра участвовала в прошлом году в проекте «КП» «Мисс Сибири». Ей очень понравилось, и она активно теперь следит за всеми конкурсами. Именно от нее и узнала о «Классном учителе» и подумала: а почему бы и нет? В этом меня поддержал директор средней общеобразовательной школы № 5, где я работаю, Галина Сергеевна Пахомова. По ее инициативе мы даже рассылку по другим школам сделали. Получается, за меня голосовал весь город! Благодаря проекту ощутила мощную поддержку земляков, коллег, друзей. И это ценно.

Я - учитель начальных классов, но не сразу им стала. По образованию я - учитель биологии, но после окончания вуза не могла найти работу по специальности. Поэтому сначала пошла в торговлю, но быстро поняла: не мое. Очень хотелось работать с детьми, поэтому устроилась сначала воспитателем в детский сад, ну а потом, набравшись смелости, в школу. И вот уже 3 года я здесь, на своем месте! Это большое счастье каждый день видеть пытливые глаза своих ребятишек.

Дарья Муратова из Усть-Илимска получила более 57 тысяч (!) лайков и заняла 1-е место.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Наталья БЫКОВА, г. Усолье-Сибирское:

«Храню к профессии своей сердечную любовь»

- В моей семье сайт «КП» у всех в закладках, поэтому когда увидела анонс конкурса, то не раздумывая отправила свое фото. А в качестве комментария приложила стихотворение о профессии учителя, его я сочинила сама. Спасибо моей большой группе поддержки! У меня было много выпусков, и первым «детям» уже по 30 лет. Так вот, голосовали дети, родители, семья! И даже отрадно, что мои малыши поздравили. Гордятся учителем, и это взаимно.

Я работаю в школе № 3 г. Усолья-Сибирского 24 года. Признаюсь, не мечтала об этой профессии. Хотела стать парикмахером. Но в начале 1990-х в Усолье не было курсов, и я подала документы на продавца. Мама, узнав об этом, заставила забрать их и пойти в педагогическое. Сейчас я благодарна ей за то, что все так сложилось. Когда приходишь в школу и видишь глаза детей и их открытые сердца, то понимаешь, что по-другому нельзя, это любовь.

И позвольте продолжить фразами из моего же стихотворения:

То знаю я, что преданность, любовь,

Сердца они вверяют в мои руки.

И помню, что несу за все ответ:

За их печали, радости, невзгоды.

И каждый мой урок, и каждый мой совет

Ученики проносят через годы!

Стараюсь детям быть я другом верным,

Личность каждого ребенка уважать,

Найти богатство в душах непременно

И каждого ребенка развивать!

И в каждом видеть человека…

Наталья Быкова поразила всех стихотворениями собственного сочинения.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Юлия ШАРОВА, г. Иркутск:

«Дети ко мне тянутся»

- В прошлом году я уже участвовала в этом конкурсе, но тогда набрала мало голосов. Скажем, это была разведка. А в этот раз меня очень поддержали мой класс и их родители.

В школе № 77 в Первомайском я работаю учителем физической культуры 11 лет. Сама, будучи ребенком, занималась баскетболом, имею третий взрослый разряд. Планировала поступать в институт МВД, но во время экскурсии в отдел полиции поняла, что не смогу. Ну а в школу пошла работать, признаюсь, потому что это удобно, когда у тебя своя семья, с которой хочется проводить много времени. И не пожалела. Детей люблю и получаю отдачу. Вижу, как они ко мне тянутся.

Юлия Шарова поделилась успехами юных спортсменов.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кстати, они молодцы! По баскетболу в прошлом году в финале городских соревнований заняли 2-е место, ранее были и лидерами. А по стритболу девчонки выступают на всероссийских турнирах.

Лучших из лучших мы наградили в пресс-центре «КП».Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Конкурс проходил на сайте с 1 сентября по 1 ноября.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Наталья Быкова и Руслан Воробьев.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

А В ЭТО ВРЕМЯ

Еще три награды

Мы отметили одних из самых интересных участников проекта.

В номинации «Благодарность учеников» диплом получила учитель русского языка и литературы МБОУ «Заларинская СОШ № 1» Евгения Соколова. Фото и рассказ о педагоге со словами, наполненными любовью и теплотой, прислали на конкурс подопечные Евгении Ивановны.

- Да, мои любимые 10-классники, - говорит Евгения Соколова. – Спасибо детям и их родителям за поддержку. Нам всем очень приятно, что вы отметили меня специальным дипломом. Это мой третий выпуск. Я настолько люблю этот класс, что могу говорить о нем часами. В нем самые талантливые ребята и самые понимающие родителями, с которыми легко работать!

Елена Сокоова получила награду в номинации "Благодарность учеников".Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Руслан Воробьев ответственно подходит и к работе, и к творчеству.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В номинации «Творческий подход» отмечена учитель музыки МБОУ «СОШ № 17 г. Ангарска» Оксана Скокнина. Участница прислала на конкурс кроме фото еще и видео!

- Ради конкурса я даже в профессиональной студии записала ролик на песню «Школа родная», - рассказывает учитель. - Спасибо, что стали для меня таким стимулом для творческого развития.

Оксана Скокнина призналась, что ради участия записала песню.Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

И третьим в номинации «За преданность профессии» стал учитель технологии МБОУ «СОШ № 38 г. Иркутска» Руслан Воробьев. Признался, что конкурс поднимает престиж профессии.

- Я люблю свой предмет, школу, в которой работаю, и самыми дорогими для меня стали ученики. Отвечаю на самый главный вопрос: да, учитель - это все-таки судьба, - заключил Руслан Валерьевич.

Благодарим спонсоров, которые предоставили подарки для дорогих учителей.

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