2019-08-27T10:20:10+03:00
Досуг в Иркутске

Классный учитель – 2019: «Комсомолка» выбирает лучшего педагога Иркутской области

Голосование в конкурсе открыто с 1 сентября по 1 ноября 2019 года
Яна ЛИСИНА
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Конкурс "Классный учитель" - 2019.Конкурс "Классный учитель" - 2019.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Учитель… Как много в этом слове. Он не только преподносит азы разных наук, но и является наставником в познании окружающего мира. Объясняет, показывает, вдохновляет. «Комсомольская правда» вновь запускает конкурс «Классный учитель», в котором не будет проигравших.

Условия виртуального состязания просты. Нужно загрузить фото в специальную форму загрузки, указать свое имя и фамилию, немного рассказать о себе – где работает, почему выбрали именно эту профессию или просто отправить добрые пожелания коллегам, ученикам, родителям. Если самостоятельно загрузить фото не получается – присылайте его на электронную почту yana.lisina@phkp.ru. Мы поможем!

Принять участие в конкурсе может любой учитель Иркутской области. Никаких ограничений мы не ставим. Ни по возрасту, ни по иным критериям. Главные судьи – это вы сами, пользователи интернета! Да, именно вы и определите самых достойнейших из достойных. Ставьте «лайки», набирайте голоса. А потом мы наградим победителей – тех, кто наберет наибольшее количество симпатий.

Итак, голосование открыто с 1 сентября по 1 ноября 2019 года. Потом мы подведем итоги и торжественно наградим победителей в пресс-центре «КП». Вручим дипломы и подарки от издательского дома и спонсоров. На память также останется статья в газете и на сайте, фотосессия. Кроме того, лидер станет гостем одной из передач на радио «Комсомольская правда» в Иркутске.

Участвуйте и ловите свой звездный час! Вы этого заслужили!

Заметим, что конкурс «Классный учитель» проходит на сайте irk.kp.ru с 2017 года. Посмотреть публикации о победителях прошлых лет можно ЗДЕСЬ и

ЗДЕСЬ.

Присылать фото могут как сами участники, так и их благодарные ученики, родители, или коллеги.

Положение о конкурсе "Классный учитель 2019"

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Загрузить фото

Все поля обязательны для заполнения

ИСТОЧНИК KP.RU

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