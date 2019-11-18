История успеха: от теплиц до строительства домов

Уже более десяти лет в Приангарье действует предприятие, которое производит практически все необходимое для комфортной загородной жизни. Компания «Сота» появилась в Иркутской области в 2006 году. Все началось с выпуска теплиц. Бизнес рос и расширялся. Сейчас в линейке продукции есть даже дачные дома.

Вячеслав Муравьев, генеральный директор компании «Сота», первые деньги заработал еще в 1990-е годы, в процветавших в те времена брокерских конторах.

- Уже тогда я понял, что все в этой жизни будет зависеть только от меня самого. Потом у меня появилась своя компания. Считаю, что бизнесмены - это созидатели. Они постоянно работают и создают что-то новое, - отмечает он.

Бизнес по производству теплиц родился, можно сказать, из опыта, который накапливался в других, ранее основанных Муравьевым предприятиях.

- Люди живут в окружении бетонных стен. Нам хотелось дать им возможность почувствовать землю под ногами, - поясняет он. - Когда мы начинали этот бизнес, клиентами были, прежде всего, пожилые люди, которые стремились заниматься садоводством. Сейчас все изменилось: дома за городом приобретают, чтобы там отдыхать, набираться сил. При этом экологически чистые овощи тоже многие продолжают выращивать.

Компания следует принципу: выпускать только такую продукцию, которая нравится самим производителям. Сейчас у «Соты» шесть патентов. Все теплицы надежны, устойчивы к сибирским погодным условиям, легко собираются, хорошо сохраняют тепло и позволяют получить хороший урожай. У компании 19 фирменных точек в четырех регионах Сибири.

В настоящее время начинается реализация проекта по распространению опыта с помощью франчайзинга.

Также «Сота» уже представила новый проект по строительству домов, бань и беседок по финской технологии.

- Надо успевать ловить новые тренды, не упускать их, - рекомендует Вячеслав Муравьев. - Бизнес - это риск, все просчитать невозможно, но двигаться вперед необходимо.

Фонд поддержки предпринимательства Иркутской области помогает компании участвовать в различных выставках, представлять продукцию. Также важна информационная поддержка.

- Бизнесмен должен учиться всю жизнь, - говорит Вячеслав Муравьев. - Фонд поддержки предпринимательства Иркутской области проводит множество семинаров, форумов, тренингов. Необходимо отслеживать интересные и нужные темы и стараться не пропускать такие события. Предприниматель всегда думает о бизнесе, где бы он ни находился. А в бизнесе вдохновляет успех, осознание того, что производишь что-то полезное. Нужно верить в то, что делаешь, и создавать каждый продукт, как для себя, тогда люди это оценят.