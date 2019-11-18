В Иркутске пройдет региональная индустриальная конференция «Стратегия 38»

Хотите узнать, как масштабировать свой бизнес? А может, у вас есть только идея и вы ищете партнеров, инвесторов или возможные формы поддержки? Не хватает знаний в области маркетинга, рекламы, бухгалтерии, юриспруденции, автоматизации и т.д.? Ищете квалифицированных специалистов для реализации перспективного проекта или компании, готовые предложить интересные бизнес-идеи? Ответы на все эти вопросы можно получить в одном месте - на региональной индустриальной конференции «Стратегия 38», которая пройдет в Иркутске 21 - 22 ноября.

«Стратегия 38» - это площадка, где предприниматели получают информацию о мерах поддержки, обсуждают ключевые вопросы с экспертами, обмениваются контактами, выстраивают стратегию развития своего бизнеса на следующий год.

Основные темы конференции - 2019: региональная промышленность и меры поддержки для создания эффективных технопарков на предприятиях, преимущества сельскохозяйственной кооперации, инструменты и программы помощи и финансовой поддержки предприятиям.

В рамках «Стратегии 38» можно будет разработать индивидуальную карту развития предприятия, которая поможет найти точки роста и определить уязвимости. Вместе с картой предпринимателям предложат подробные рекомендации по получению помощи, обучению, расскажут о финансовой поддержке со стороны государства.

Фото: Стратегия 38

Здесь можно будет получить и пошаговое руководство по открытию предприятия, работающего на экспорт, и практические рекомендации по взаимодействию с международными торговыми площадками.

В программе мероприятия семинары «Контрактная система для поставщика», «Прорывные продажи в В2В. 30 заповедей для увеличения продаж в В2В, «Геобрендинг: сибирский бизнес», круглые столы «Сущность сельскохозяйственной потребительской кооперации. Отличие кооперативов от предпринимательских организаций», «Инструменты развития региональной промышленности. Особенности и практика применения», «Построение эффективной системы монетизации и охраны интеллектуальной собственности», «Развитие региональной промышленности в современных условиях», «Электронная торговля в экспорте: новые возможности для бизнеса», «Финансовые инструменты поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», мастер-класс «Интеграция российских брендов в фэшн-ритейл. Новые технологии в ритейле. Базовый гардероб» и многое другое.

Конференция пройдет в Научной библиотеке ИГУ имени Валентина Распутина.

Вход на мероприятие свободный. Пройти предварительную регистрацию можно на сайте strat38.ru. Во время регистрации предлагается пройти небольшое анкетирование и отметить важные для того или иного бизнеса пункты. В ответ предприниматель получит индивидуальную карту развития с описанием всех возможных мер и инструментов поддержки. А посетив конференцию, он сможет получить дополнительные консультации по каждому из пунктов карты развития у квалифицированных специалистов.

Организаторами конференции «Стратегия 38» выступили Министерство экономического развития Иркутской области и Фонд поддержки предпринимательства региона.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Открыт прием заявок на финансирование мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020 году.

Центр поддержки предпринимательства фонда «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» объявил прием заявок на финансирование в 2020 году по следующим направлениям: обеспечение участия субъектов малого и среднего предпринимательства в выставочно-ярмарочных мероприятиях (оплата организационного взноса, аренда выставочной площади и выставочного оборудования, установка стенда); разработка бизнес-планов.

Заявки принимаются до 1 декабря 2019 года по электронной почте cpp-irkobl@mail.ru либо по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочая, 2а (БЦ «Премьер», 4-й этаж), офис 421. Телефон для справок 8 (3952) 43-64-54.

Перед подачей заявки необходимо ознакомиться с регламентом работы фонда по направлению деятельности Центра поддержки предпринимательства.