2019-11-19T07:20:20+03:00
Происшествия

На нем уже горела одежда: трое полицейских вытащили сибиряка из горящего сарая

Максим Касаткин, Василий Савченко ,Сергей Егель из Железногорска-Илимского заметили огонь, когда патрулировали улицы [фото]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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На нем уже горела одежда: трое полицейских вытащили сибиряка из горящего сарая. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.На нем уже горела одежда: трое полицейских вытащили сибиряка из горящего сарая. Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.
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Огонь и густой дым, который валил из частного сектора трое полицейских Максим Касаткин, Василий Савченко Сергей Егель, заметили глубокой ночью, когда патрулировали улицы Железногорска-Илимского. Подъехав к месту пожара, они увидели полностью охваченный огнем сарай.

- Помогите, вытащите меня отсюда! – услышали истошные крики полицейские из горящей постройки. Полицейские тут же бросились внутрь.

- Заходим внутрь, а там, у самого выхода на полу лежит мужчина, на котором горит куртка, - рассказывает Максим Касаткин. – Еще бы несколько минут, и он бы просто сгорел заживо. Мы сбили пламя, и вытащили его на улицу. Затем убедились, что внутри больше никого нет и выбежав, вызвали пожарных и скорую.

Сергей Егель, Василий Савченко и Максим Касаткин (слева направо) Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

Сергей Егель, Василий Савченко и Максим Касаткин (слева направо) Фото: ГУ МВД России по Иркутской области.

С ожогами пострадавшего доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. Причины пожара в сарае, а также то, почему мужчина сам не смог выбраться из огненной ловушки, выясняется. Зато уже точно известно, что смелый поступок полицейских по достоинству оценит их начальство.

- Сейчас решается вопрос о поощрении отличившихся сотрудников патрульно-постовой службы, - отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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