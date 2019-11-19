«Потолок ледяной, всюду иней»: поющий маршрутчик из Улан-Удэ посвятил песню промерзшим автобусам

В салоне маршрутки водителя из Улан-Удэ Василия Пусного вряд ли можно когда-нибудь услышать шансон. Магнитолу ему вообще можно не включать, ведь Василий и сам может за рулем исполнить для пассажиров любую песню без фонограммы не хуже звезд отечественной эстрады. В основном, в репертуаре Василия известные песни, в которых он меняет текст и оставляет музыку. Например, ранее он уже выкладывал в соцсети ролик о трудностях работы водителя маршрутного такси на мотив песни Найка Борзова «Маленькая лошадка». А также исполнял на новый лад песню «Бременских музыкантов», и даже перепевал легендерную группу «Queen».

С приходом первых морозов поющий маршрутчик, как прозвали Василия жители Улан-Удэ, исполнил новый хит. Свой текст он наложил на советскую песню «Зима», в исполнении Эдуарда Хиля. А посвятил юмористическую композицию водитель своим пассажирам, которые стоят в сибирский холод на остановках, и ждут теплый автобус, а затем запрыгивают в непрогретый салон его микроавтобуса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/744649" frameborder="0"></iframe> Поющий маршрутчик из Улан-Удэ Василий Пусный переделал песню Эдуарда Хиля.

- Потолок ледяной, дверь скрипучая, все стоят, все битком, тьма колючая. Как войдёшь за порог, всюду иней, И вокруг весь народ синий, синий», - так звучит припев песни.

К слову, постоянные пассажиры Василия Пусного только рады, когда водитель исполняет им свои песни. Собственно, они и являются его главными поклонниками. В комментариях к ролику, они вместе с другими пользователями соцсетей, не только хвалят творчество маршрутчика, но и просят его придумывать новые композиции. Например, к Новому году.

Сам Василий несмотря на то, что уже принимал участие в стендап-шоу, а также брал номинацию «Поющий маршрутчик», скромно относится к своему творчеству. Мужчина говорит, что никакого музыкального образования у него нет, и что это всего лишь его хобби.

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