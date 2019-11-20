Корпорация «Ромашка»: сибирячка построила финансовую пирамиду на выращивании конопли и обманула 40 россиян

- Чтобы я еще раз связалась с какими-нибудь вкладами, Боже упаси! - вздыхает мать-одиночка из Рязани Ирина Володина. Всего за год женщина потеряла свои сбережения – 3,4 миллиона рублей. Она, как и 40 человек со всей России, стала жертвой финансовой пирамиды, а организовала ее 40-летняя иркутянка Мария Одинцова (имя и фамилия изменены. - Прим. ред.). – Одурманила нас!

И причем в прямом смысле слова. Ведь свой бизнес сибирячка развернула на… конопле! И на этом заработала 30 млн рублей. И это, как говорится в сухих сводках МВД, только то, что сумели доказать.

7 миллионов рублей в корпорацию «Ромашка»

История Ирины Володиной началась в 2017 году. Тогда мать-одиночка, воспитывающая 7-летнего ребенка-инвалида, продала свою квартиру в Питере и бабушкину в Красноярске за 7 млн рублей. У женщины нет постоянной работы, уход за сыном требуется постоянный, и деньги нужны позарез: лекарства, одежда, продукты. И это из жизненно необходимого списка. Однако же пускать в расход все 7 млн рублей Ирина, конечно, не собиралась. Решила поступить так: вложить деньги, чтобы зарабатывать, получая процент с депозита. Но как? Сначала думала сделать вклад в банк, но тут ей позвонила знакомая…

- Она в красках рассказала мне про некую фирму под милым названием «Корпорация «Ромашка», - говорит "КП-Иркутск" Ирина. - Это была иркутская компания по вкладам, обещавшая клиентам доходы от 10% до 65% (!) годовых. О конопле тогда и речи не было. На сайте указывалось, что Мария Одинцова занимается разрешением проблем между банком и клиентом - что-то вроде выкупа долгов. Нам же, вкладчикам, предлагали купить ваучеры и стать партнерами в этом бизнесе. Я внимательно прочитала все комментарии и отзывы. Они были только положительные. Так и рискнула стать инвестором…

Ирина Володина вложила в пирамиду 7 миллионов рублей, а вернула 3,6. Фото: личный архив Ирины Володиной.

Начать Ирина решила с малого: первый вклад составил 10 тыс. рублей, затем 30 тысяч, а потом женщина инвестировала 100 тыс. рублей. И в первые месяцы - по законам жанра любой финансовой пирамиды - солидные выплаты действительно шли бесперебойно. Классика! Отдала 100 тыс. рублей - получила 130. Снимать заработанное Ирина не торопилась. Рассудила так: лучше реинвестировать, чтобы подкопить более круглую сумму. В голове уже крутились шестизначные цифры… А ведь сказка для Володиной уже закончилась. Как позже выяснилось, доверчивые инвесторы, грезя о крупных дивидендах, не обращали внимания на один любопытный пункт в договоре, а вернее, условие: взнос нужно было делать на счет получателя платежа от его же имени, после этого договор расторгался. Такая схема не позволяла обманутым защитить свои права в суде, поскольку у истца не было на руках ни одного подписанного двустороннего соглашения, а также подтверждения финансовой операции с указанием своих персональных данных.

- Деньги я не выводила из корпорации весь 2017 год и половину 2018-го, - продолжает Ирина Володина. – За это время вложила все 7 млн рублей. Лечить сына стало не на что… Обратилась к Марии, чтобы та вернула мне всю сумму с процентами, а по моим подсчетам накопилось уже ни много ни мало 20 млн рублей. Женщина ответила, что будет выплачивать мне по 400 тыс. в месяц. Однако до апреля 2019-го она переводила порции по 250 тысяч. А после и вовсе тишина… В один прекрасный день перечисления закончились. Отбила лишь 3,6 миллиона рублей из 7 вложенных.

«Развитие коноплеводства спасет леса от вырубки!»

Разумеется, вкладчики не догадывались, что их деньги работают! Однако не на них самих, а на Марию Одинцову. Сибирячка уже разрабатывала новый план заработка. В мае 2019-го она совсем прекратила выплаты инвесторам и объявила им о перепрофилировании бизнеса. Отныне они будут развивать текстильную отрасль! Проект - глубокая переработка технической конопли для изготовления бумаги, биотоплива, косметики, одежды, продуктов питания и строительных материалов. Засеять поля коноплей сибирячка обещала в Иркутской области. Привлекать инвесторов продолжила по той же схеме: с помощью соцсетей, мобильных приложений и даже рекламы в СМИ. На этот раз она пообещала прибыль от 20% до 40%.

Эту информацию, к слову, подтверждает официальный сайт компании, где Мария стала активно продвигать свое «предприятие» и где до сих пор красуются вот такие лозунги: «Развитие коноплеводства спасет леса от вырубки!», «Конопля заменит пластик на биоразлагаемый материал и улучшит экологию планеты!». С ними Одинцова достучалась не то что до своих вкладчиков… Она вышла на федеральный уровень, рассказав о проекте Президенту Татарстана Рустаму Минниханову! Видео ее встречи с одним из самых влиятельных политиков страны до сих пор опубликовано в группе компании в соцсетях.

- Нас буквально в принудительном порядке заставили перевести деньги в этот новый «масштабный» проект Марии, - говорит Ирина Володина. - Она рассказывала, что уже купила земельные участки и начала выращивать коноплю. Даже ролики нам показывала на вебинарах и выкладывала их на ютуб-канал компании. Но, конечно, никаких денег мы уже не увидели.

Копили деньги на образование детей и вбухали все в пирамиду

Практически такую же историю, как Ирина, рассказывает и москвичка Евгения. Женщина не хочет называть своей фамилии, так как до сих пор не сказала мужу, что тайком сняла со счета в банке и вложила в корпорацию «Ромашка» 4 млн рублей. Деньги супруги отложили на образование детей…

- Если муж узнает, то выгонит меня из дома, - вздыхает Евгения. - До сих пор не знаю, как попалась на удочку. Меня словно загипнотизировали. Мария очень хорошо умеет убеждать. Мои выплаты прекратились в феврале 2018-го. Вернуть удалось только 2,6 миллиона из четырех. Мы вместе с другими вкладчиками начали задавать Марии вопросы в группе, но в ответ слышали лишь какие-то отговорки: то ее обманули, то она закупает импортные трактора…

Быть может, вкладчики так и продолжали бы бесконечно ждать своих выплат, если бы один из клиентов - бывший сотрудник уголовного розыска - не начал искать информацию о Марии Одинцовой. И нарыл такое… Эта информация повергла в шок всех инвесторов - друзей по несчастью. На просторах Интернета мужчина нашел сюжет о бизнесвумен. В ролике женщина сидит… на скамейке подсудимых!

Скриншот с сайта Тулунского городского суда. Тот самый пресс-релиз от 2009 года.

Оказалось, что в 2009 году Одинцова еще под девичьей фамилией была задержана в родном Тулуне за квартирные махинации. Прикрываясь интересами банка, она уговаривала клиентов продавать жилье и передавать деньги ей, а не финансовому учреждению, от имени которого выступала, - якобы под большие проценты.

- На нее было возбуждено 15 уголовных дел по статье «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», - сообщалось на сайте Тулунского городского суда 21 августа 2009 года. - В конце января 2009 года Тулунский суд заключил ее под стражу, но вскоре областной суд отменил это решение.

В марте женщину освободили из СИЗО. Однако на выходе из следственного изолятора Одинцову вновь задержали - пока она находилась под арестом, в МВД обратилось еще несколько потерпевших. В зале суда Марию освободили из-под стражи под залог в 600 тыс. рублей, но деньги она так и не внесла. Та история закончилась в апреле 2017 года приговором: Одинцову осудили на 7 лет, ее ждала колония. Правда, сибирячка получила отсрочку наказания: во время следствия женщина родила дочку, и суд встал на сторону матери и дал ей возможность вырастить малышку до 14 лет.

- Конечно, если бы мы были в курсе той истории, никто бы с ней не связался! - говорит Евгения. – Но мы узнали правду только в 2018 году, уже после того как доверили ей свои деньги. Начали спрашивать ее: мол, в чем дело, ты - мошенница? А она твердила, что ее подставили, отжали бизнес. Говорила, что наши деньги ей не нужны. Мол, создала конопляный бизнес как социальный проект, чтобы помочь бюджетникам!

Скриншот с сайта компании мошенницы, который работает до сих пор.

На выплаты можно не надеяться?

И Евгения, и Ирина признаются, что вернуть даже вложенные деньги не надеются. Что уж говорить об обещанных процентах!

По версии следствия Одинцова обманула 40 человек из 14 (!) регионов страны, «заработав» около 30 млн рублей. И это только то, что доказано. Не исключено, что сумма может быть больше в разы.

- Выяснилось, что компания вообще не обладает необходимыми производственными мощностями и ресурсами, - рассказывает официальный представитель МВД России Ирина Волк. - Не было даже специалистов, способных эффективно развивать и совершенствовать производственный процесс.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Дело – фальсификация»

Сейчас следствие продолжается, и Мария Одинцова пока отправлена под домашний арест. Санкцию к ней применили в сентябре 2019-го. А еще в августе она отвечала на выпады бывших вкладчиков в соцсетях, всячески отвергая обвинения в свой адрес и грозя судом по закону о защите чести и достоинства. Попыталась связаться с Марией и «Комсомолка». На телефонный звонок ответил муж Марии.

- Я хочу сказать, что уголовное дело в отношении нее - фальсификация, - уверенно отвечает мужчина. - У нас захватили бизнес по выращиванию и переработке конопли, а также базу отдыха…

- А как же слова вкладчиков, которые говорят, что деньги им так и не вернули? – спрашиваем мы.

- Выплаты им производились. У нас есть банковские документы, подтверждающие это, - отвечает муж Марии. - Мы предоставляем их следователям, но их не принимают. Мария готова встретиться с вами, показать документы и все рассказать - с теми, кто не является участником уголовного дела, ей общаться можно.

Правда, через несколько часов после этого разговора супружеская пара от встречи все же отказалась, перенеся ее на неопределенный срок. Сколько времени понадобится следователям, чтобы распутать этот запутанный клубок, неизвестно. Ну а пока Ирина и Евгения вынуждены выкручиваться, кто как может: мать-одиночка из Рязани живет на пенсию сына и алименты, а москвичка хватается за любую работу и отказывает себе во всем, чтобы незаметно от мужа пополнить банковский счет…

- С учетом прошлой судимости Мария может и дальше продолжить обманывать людей, причем находясь под следствием, - в голос твердят женщины. – И если не получит реального наказания, явно не остановится…