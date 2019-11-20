Мэр Саянска Олег Боровский: "ТОСЭР под гнетом монополистов"

То, что происходит в «русских оффшорах» - территориях опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) – в полной мере отражает проблемы слабой управляемости, а иногда и вовсе отсутствия воли со стороны государства в защите собственных решений и интересов населения. Недавно под угрозой оказался один из самых перспективных инвестиционных проектов, реализуемых в Иркутской области – в ТОСЭР «Город Саянск». Планировалось, что в этом моногороде вскоре будет построено крупнейшее на востоке страны тепличное хозяйство, оно должно было стать резидентом ТОСЭР. Однако по вине энергокомпании проект затягивается как минимум на 5 лет. Таким образом, только на процесс присоединения к энергосетям уйдет половина от срока действия льготного налогового режима. И не факт, что дело кончится 5 годами, а не полным крахом проекта.

Что могут сделать в этой ситуации государство, муниципалитет и кто в этом случае определяет правила игры - власть или бизнес, в интервью мэра Саянска Олега Боровского.

- Принятие решения о создании в Саянске ТОСЭР, насколько я помню, было Вашей инициативой и проходило весьма неординарно. Вы обратились напрямую к президенту страны Владимиру Путину, воспользовавшись первой же личной встречей с ним - во время совещания по пожарам в регионах Сибири.

- Да, это было в 2017 году. При поддержке президента мы довольно оперативно получили статус ТОСЭР. У нас нет другого выхода: сегодня Саянск всецело зависит от главного предприятия – «Саянскхимпласта», и во время его остановки на капитальный ремонт летом 2016 года мы в полной мере ощутили, что значит быть моногородом. У нас тогда сразу просел бюджет, возникли сложности с выполнением полномочий, софинансированием государственных программ. И для меня стало очевидным, что в городе нужно развивать альтернативные виды бизнеса, чтобы доходы бюджета не колебались в зависимости от графика остановок производства, ценовой конъюнктуры на рынке химической продукции или степени патриотизма владельцев комбината.

Нужно понимать, что ТОСЭР - это не противовес химическому гиганту. Напротив, это дополнительные возможности для развития и для него, и для всего города.

- С какими проблемами столкнулись после создания ТОСЭР?

- Первая - найти инвестора. Не очень хотят наши предприниматели идти в моногорода. Никто из нас на сегодня не может похвастаться тем, что инвесторы выстроились в очередь: ни Черемхово, ни Саянск, ни Тулун (только недавно, после наводнения, получивший статус ТОСЭР), и уж тем более Усолье, которое уже какой-то опыт имеет. Хотя, казалось бы, льготы, условия…

По сути, ТОСЭР - это небольшая оффшорная зона, где действует льготный режим по налогу на прибыль, земельному налогу, налогу на имущество. Срок действия льготного режима - 10 лет с момента регистрации, 3 года – льгота по социальным налогам. Если сейчас предприниматели платят 32,5% социальных налогов, то в ТОСЭР - 7,5%.

Но для того чтобы стать резидентом и получить эти льготы, нужно, чтобы проект был на все 100% легальным, прозрачным. А наши предприниматели не очень это любят.

В Саянске у нас есть лесопереработка, мы пробили в ТОСЭР проект по глубокой обработке древесины, по окнам… Но это же мелкие производства. И вот возник у нас на горизонте инвестор - «Теплицы России», построивший около двух десятков крупных тепличных хозяйств по всей стране. Приехали представители инвестора, посмотрели, я им рассказал все преимущества нашей площадки. Их прельстило, что у нас есть большой резерв по тепловой энергии. В том же Черемхове ТЭЦ загруженная, а наша Новозиминская ТЭЦ - всего на 45%.

Встретились с генеральным директором «Иркутскэнерго» Олегом Причко - он был рад, потому что у ТЭЦ есть серьезные проблемы: электроэнергию, понятно, все хотят, а тепло - не все. И это ограничивает ТЭЦ по выработке электроэнергии - тепло-то девать некуда. А тут как раз появились те, кто будет брать и тепло - 51 гигакалорию (это много. Для сравнения: город Зима потребляет 71 Гкал). И плюс 22 мегаватта электроэнергии - тоже очень большое потребление. Конечно, не как «Саянскхимпласт» (он берет порядка 90 мегаватт). Но это же один из крупнейших химкомбинатов страны, тут сравнение просто некорректно.

Предварительно договорились даже по тарифам - как для химкомбината. В месяц получалось бы 30 млн рублей (у «Саянскхимпласта» 90 млн).

В реализации нового инвестиционного проекта все заинтересовались. Руководство Иркутской электросетевой компании (ИЭСК) тоже было за.

Фото: Пресс-служба администрации города Саянска

- Так что случилось? Почему сегодня строительство тепличного хозяйства под вопросом?

- Наверное, Россия - единственная страна в мире, где энергетический бизнес так устроен, что, с одной стороны, энергетики хотят получать прибыль, продавая тебе электроэнергию, а с другой – чтобы ее у них купить, ты должен сначала заплатить за технологическое присоединение. А потом они еще посмотрят, давать тебе электроэнергию или не давать.

Такая ситуация получилась и с тепличным хозяйством. В ноябре прошлого года руководство предприятия получило техусловия на 3 года, их все устраивало. Им оставалось заключить договор на техприсоединение. Но на этом этапе началась какая-то непонятная возня.

Целый год они пытались заключить договор, и только в сентябре 2019 года им выдали договор на техприсоединение, где указано, что абсолютно всё (все сетевые подстанции и т. д.) должен построить сам тепличный комбинат у себя на территории. А ИЭСК только должна дать разрешение на подключение от линии. При этом линия 110 киловольт идет прямо по границе участка (мы специально выбирали для резидента земельный участок рядом с сетями). Но энергетики прописали, что техприсоединение будет через 4 года. Если приплюсовать год, потраченный на тщетные попытки заключить договор, получается 5 лет!

- И в чем же причина такого затягивания? Энергетикам не нужны деньги?

- Мне было совершенно непонятно, что же происходит. Я попытался разобраться и в разговоре с министром сельского хозяйства Иркутской области выяснил, что уважаемый господин Олег Дерипаска - владелец «Иркутскэнерго» и многих других активов в Иркутской области (алюминиевые заводы, анодная фабрика и т.д.) - заинтересовался тем, чтобы построить в Белореченске Усольского района собственное тепличное хозяйство.

Пусть бы строил, но он посчитал, что для него саянские теплицы станут конкурентами. И, видимо, наш проект решили убить.

Мы в этом деле неопытные. Я обратился к специалистам, они мне сказали: «Олег, вас просто дурят! Они не имеют законного права затягивать техприсоединение».

Есть статья 9.21. КоАП РФ «Нарушение правил (порядка обеспечения) недискриминационного доступа, порядка подключения (технологического присоединения)». Она предусматривает юридическую ответственность за нарушение субъектом естественной монополии правил недискриминационного доступа или установленного порядка подключения (технологического присоединения) к электрическим и тепловым сетям, к услугам по передаче электрической энергии.

Кроме того, в России действует указ по техприсоединению: договоры с потребителями с максимальной мощностью свыше 670 кВт должны заключаться в срок не более 2 лет. Но руководство ИЭСК само от себя написало: «4 года». Можно, конечно, и четыре, но только с согласия заявителя.

Разговаривал с прежним руководителем ИЭСК, спрашивал, зачем они пошли на нарушение закона. Мне отвечают: «Инвесторы нам по телефону сказали, что согласны!» Ну что вы врете? По телефону? Бумагу покажите, где это написано.

В действиях энергетиков мне трудно увидеть какую-то логику. Они пишут, что присоединение у них не предусмотрено инвестпрограммой, а чтобы войти в инвестпрограмму, им нужно только около года решать с «Евросибэнерго», можно или нет. Спрашиваю: «Им что, денег не хватает, чтобы присоединить еще одного потребителя, который станет им платить?» Отвечают, что да. Но наши резиденты информировали их, что готовы заплатить! Сколько нужно, чтобы это сделать?

На самом деле речь идет о замене провода, идущего на подстанцию. Работы на месяц - купить и сделать! На этом мы уперлись.

- А что говорят в правительстве Иркутской области?

- Сначала я пытался дозвониться до руководства ИЭСК. Но не получилось: они все время на совещаниях, заседаниях. Просил секретаря передать, что звонил мэр Саянска. Не перезванивают, не реагируют. Тогда я написал губернатору, предложил собрать совещание - инвесторы же уйдут. Они сейчас в Забайкалье. Этот регион с недавних пор относится к Дальневосточному федеральному округу. У них действуют правила, разработанные Минсельхозом РФ, о компенсации 25% капитальных затрат агроинвесторам. То есть люди вложат деньги в строительство тепличного хозяйства, и 25% от суммы затрат государство им возместит. Это правило действует только для Дальнего Востока. Поэтому Забайкалье интересно инвесторам, даже несмотря на то что там нет дешевой электроэнергии. Зато требования по технологическому присоединению им пообещали выдать в течение месяца (!), причем то же самое «Евросибэнерго».

- И как быть в такой ситуации? Сейчас любое производство придет в ТОСЭР, но будут ли ресурсы?

- Саянск строился исходя из прогноза по численности населения в 200 тыс. человек. А по факту у нас 40 тысяч. Почему я легко решаю все вопросы по строительству новых объектов? У нас куда пальцем ни ткни, везде проходят сети. Строим школу - сети 5 метров, нам не надо ничего специально тянуть. Можно еще один город построить, без ущерба для сетей.

Для инвесторов дешевые инженерные сети - это интересно. Ну и ТОСЭР дает дополнительные льготы по налогам на срок до 10 лет, по социальным налогам - на 3 года с момента регистрации предприятия.

- Складывается ощущение, что новые инвесторы нужны Вам лично: больше никто не проявляет такой активности.

- Дело в том, что мы должны в год привлекать не менее четырех-пяти новых резидентов. В этом году у нас четыре. Я уверен, что можно больше, но потенциальные инвесторы смотрят, куда стоит идти, а куда – нет. И такие истории, как у нас с энергетиками, осложняют ситуацию в целом. Они дискредитируют саму идею территорий опережающего социально-экономического развития.

Получается, государством принято решение о том, что здесь нужно создать максимально привлекательные условия для развития экономики, муниципалитет всецело помогает в реализации этой задачи, а некто в энергосетевом бизнесе пытается поставить крест на всех этих усилиях.

При всем уважении энергетический бизнес в Иркутской области - сверхвыгодный. Понимаю, когда с алюминием были проблемы. Но все же снялось, все разрулилось, в том числе при поддержке государства. Цветная металлургия, электроэнергетика - ну это же миллиардные прибыли! Интересы энергетиков всегда в приоритете: мы, город Саянск, за уличное освещение платим 3 рубля 75 копеек за киловатт - наравне с пекарней, рестораном и другим бизнесом, который получает добавленную стоимость. Мы платим за то, что лампочка светит! И если где-то не светит, нас еще и прокуратура накажет.

Но движение должно быть двухсторонним: энергетики также обязаны соблюдать правила, установленные государством. А то, что они делают, это не техническое, а политическое решение.

Сейчас мы договорились с представителями «Теплиц России», что если нам удастся «уговорить» энергетиков, тепличное хозяйство все же будет построено - и у нас, и в Забайкалье. Я написал письма губернатору Иркутской области Сергею Левченко и Президенту России Владимиру Путину. Посмотрим, может ли наше государство заставить бизнес соблюдать установленные правила. Мне как мэру тоже важно это понимать - с меня же потом население спросит!

С одной стороны, нам дали колоссальные возможности и льготы, чтобы развиваться, привлекать инвесторов, открывать новые производства и рабочие места. Широкая зеленая улица - в теории. На практике получается, что существуют разные крючки и подводные камни, которые не просто тормозят этот процесс, но могут легко на нем поставить крест. Президент, правительство дали огромные возможности, закрепленные законодательством, но на практике - топчемся на месте. Колоссальный проект, реализации которого ждут не только в моногороде Саянске, но и в регионе в целом, буксует. Новые рабочие места, свежие, экологически чистые овощи – все это остается только на бумаге. Все грозит развалиться из-за пересечения с чьими-то личными интересами. Закон есть, но он не работает. Получается, мы можем уповать и надеяться только на президента, на ручное управление.

Галина СОЛОНИНА.

А в это время:

По инициативе мэра Саянска Олега Боровского 14 ноября в правительстве региона состоялось совещание под председательством первого заместителя губернатора - председателя правительства Иркутской области Руслана Болотова, с участием заместителя губернатора - руководителя аппарата губернатора и правительства Иркутской области Дмитрия Чернышова, мэра Саянска Олега Боровского, директора по развитию и технологическим присоединениям ОАО «ИЭСК» Евгения Вечканова, представителей министерств экономического развития, сельского хозяйства, жилищной политики, энергетики и транспорта. На совещании был рассмотрен вопрос о технологическом присоединении ООО «Тепличный комплекс «Саянский» к электрическим сетям ОАО «Иркутская электросетевая компания» (ИЭСК). На совещании было решено рекомендовать ООО «Тепличный комплекс «Саянский» направить повторную заявку на технологическое присоединение к электрическим сетям, а ОАО «ИЭСК» в течение 20 дней с момента поступления заявки заключить договор с ООО «Тепличный комплекс «Саянский» и до 1 июля 2021 года выполнить со своей стороны мероприятия, необходимые для технологического присоединения ООО «Тепличный комплекс «Саянский» к электрическим сетям.

Продолжение следует. 23 ноября мэр Саянска должен дать ответ в Минэнерго о результатах переговоров с ОАО «ИЭСК», а 29 ноября по видеоконференцсвязи состоится совещание с Москвой по проблемным вопросам инвестпроектов, реализуемых в рамках ТОСЭР.