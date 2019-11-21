2019-11-21T06:54:57+03:00
Дом. Семья

Побег из зоопарка: как дикобраза ловили около торгового центра в Иркутске

Колючий зверек бегал прямо вдоль проезжей части [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Побег из зоопарка: дикобраза ловили около торгового центра в Иркутске. Фото: "Инцидент Иркутск".Побег из зоопарка: дикобраза ловили около торгового центра в Иркутске. Фото: "Инцидент Иркутск".
Изменить размер текста:

Необычного пешехода встретили иркутяне, ранним утром, добираясь до работы. В районе торгового центра «ЯркоМолл» прямо по обочине дороги разгуливал… дикобраз. При этом зверька вообще не смущали постоянно проезжающие автомобили, падающий снег, ветер, и не совсем подходящая температура для прогулок. Правда, замерзнуть этому крупному грызуну, который, как выяснилось, сбежал из зоопарка, не дали. Очевидцы вызвали полицию, и вскоре беглеца поймали.

Дикобраз сбежал из зоопарка в Иркутске.Видео: "Инцидент Иркутск"

- Да, вызов действительно поступал, - подтвердили «КП-Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Но дикобраза удалось поймать еще до приезда наряда.

Возможно, на след колючего зверька вышли его хозяева. Так что его жизни уже ничего не угрожает.

СПРАВКА «КП»

Дикобраз — крупный грызун, второй по величине в фауне Старого Света. Вес упитанных самцов достигает 27 кг, хотя обычно гораздо меньше (8-12 кг). Длина тела бывает до 90 см, длина хвоста ещё 10-15 см.

Ареал обитания этих игольчатых грызунов достаточно велик. Их можно встретить в Азии и Африке, в обеих Америках, Австралии и Европе.

Дикобразы - вооружены и опасны. Эта опасность может грозить тем, кто сам первый начнет к нему задираться, а в целом это достаточно мирное и спокойное животное. Интересно то, что игл у дикобраза гораздо больше, чем у ежа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Примчал по повестке: олень пытался попасть в военкомат Братска (Подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Ученые ИГУ используют новый подход к исследованию химических реакций
Иркутские предприниматели оценили онлайн-кассы «Ростелекома»
Ученые ИГУ используют новый подход к исследованию химических реакций
Компаниям, вступившим в ТПП Восточной Сибири, вручили членские билеты
В октябре место на теплой парковке в Иркутске подорожало, а участки за городом стали дешевле
Сотрудники полиции задержали грабителя, устроившего погоню по улицам Иркутска
«Полюс» признан одним из лучших работодателей России
«Заберите коршуна»: раненую птицу спасли неравнодушные иркутяне
Пробки в Иркутске утром 21 ноября 9 баллов:заторы перед мостами и плотиной ГЭС
Прогноз погоды 21 ноября в Иркутске: днем до -12, ветер
Второе поражение подряд: «Байкал-Энергия» проиграла сыктывкарскому «Строителю»
Гастролеров из Иркутска осудили за серию краж в Калужской области
Погоня со стрельбой: в Ангарске задержали пьяного водителя
На отлов и содержание одного бездомного животного в Иркутской области увеличат расходы до 3,6 тыс. рублей
Сергей Сокол: вопросы соцподдержки жителей и помощь муниципалитетам остаются самыми важными
Качал мышцы с помощью допинга: бодибилдера из Усолья-Сибирского осудили за контрабанду анаболиков
В Иркутске начались рейды по проверке общественного транспорта
В Иркутской области выбрали верный способ оплаты за вывоз мусора
Видео: пассажирский автобус ПАЗ загорелся на ходу в Братске
Продукция агрохолдинга «Саянский бройлер» вновь вошла в «100 лучших товаров России»
МЧС предупреждает: 21 ноября ожидается метель, лучше отказаться от дальних поездок