Побег из зоопарка: как дикобраза ловили около торгового центра в Иркутске

Необычного пешехода встретили иркутяне, ранним утром, добираясь до работы. В районе торгового центра «ЯркоМолл» прямо по обочине дороги разгуливал… дикобраз. При этом зверька вообще не смущали постоянно проезжающие автомобили, падающий снег, ветер, и не совсем подходящая температура для прогулок. Правда, замерзнуть этому крупному грызуну, который, как выяснилось, сбежал из зоопарка, не дали. Очевидцы вызвали полицию, и вскоре беглеца поймали.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="480" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/745068" frameborder="0"></iframe> Дикобраз сбежал из зоопарка в Иркутске.Видео: "Инцидент Иркутск"

- Да, вызов действительно поступал, - подтвердили «КП-Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Но дикобраза удалось поймать еще до приезда наряда.

Возможно, на след колючего зверька вышли его хозяева. Так что его жизни уже ничего не угрожает.

СПРАВКА «КП»

Дикобраз — крупный грызун, второй по величине в фауне Старого Света. Вес упитанных самцов достигает 27 кг, хотя обычно гораздо меньше (8-12 кг). Длина тела бывает до 90 см, длина хвоста ещё 10-15 см.

Ареал обитания этих игольчатых грызунов достаточно велик. Их можно встретить в Азии и Африке, в обеих Америках, Австралии и Европе.

Дикобразы - вооружены и опасны. Эта опасность может грозить тем, кто сам первый начнет к нему задираться, а в целом это достаточно мирное и спокойное животное. Интересно то, что игл у дикобраза гораздо больше, чем у ежа.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Примчал по повестке: олень пытался попасть в военкомат Братска (Подробности)