2019-11-21T12:20:03+03:00
Происшествия

Подполковник полиции крышевал проституток: высокопоставленного силовика задержали за взятку в миллион рублей

Весной этого года начальник уголовного розыска одного из отделов МВД Иркутска, получил деньги от сутенера
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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Подполковник полиции крышевал проституток: высокопоставленного силовика задержали за взятку в миллион рублей.Подполковник полиции крышевал проституток: высокопоставленного силовика задержали за взятку в миллион рублей.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Стали известны некоторые подробности громкого задержания начальника уголовного розыска одного из отделов иркутского МВД. Напомним, наручники на руках высокопоставленного полицейского захлопнулись 20 ноября. По версии следователей, он лично получил крупную сумму денег в качестве взятки. Какую, и за что пока не называют. Но в соцсетях появился документ, в котором описываются некоторые подробности уголовного дела. Информацию «КП-Иркутск» подтвердил источник в силовых структурах.

Итак, что мы имеем? На миллионной взятке попался подполковник полиции, который служит в органах более 20 лет. Должность начальника уголовного розыска одного из отделов он занял три года назад. А история со взяткой началась еще в марте 2019. Тогда полицейский предложил попавшемуся сутенеру, заплатить ему 1,1 миллиона рублей. За эту сумму он обещал «отмазать» его от уголовного дела, которое уже было возбуждено следователями. Тот согласился.

«Конспиративная» встреча с передачей дензнаков была назначена на автомойке в центре города. Прямо в машине мужчина передал подполковнику 900 тысяч рублей. Он и не подозревал, что «сделка века» станет для него последней. За прошедшие месяцы сотрудникам собственной безопасности МВД и их коллегам из ФСБ удалось собрать все доказательства вины полицейского.

- По материалам МВД и УФСБ Иркутской области возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом в особо крупном размере», - сообщили в пресс-службах СУ СК России и ГУ МВД России по Иркутской области. – Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Добавим, что задержанный подполковник уже бывший начальник уголовного розыска. После проведенной служебной проверки его уволили за проступок, порочащий честь сотрудника ОВД.

ИСТОЧНИК KP.RU

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