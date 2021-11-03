«Губернаторский дневник» 2022: выбираем отличника года и «Отличный класс»

Губернаторский дневник 2020: глава региона наградит 100 лучших школьников Приангарья

«Иркутский Фонд Культуры» и «Комсомольская Правда» вновь начинают любимый школьниками проект. «Губернаторский дневник» 2022 стартовал. Но теперь он станет еще интереснее: номинаций, а значит, и шансов заявить о себе, стало больше! Главное и основное состязание, разумеется, как и прежде, развернется в личном первенстве – победителями «Губернаторского дневника» станут 100 ребят, которые получили наибольшее количество отметок «отлично» с 1 сентября 2021 по 31 декабря 2021 года. Принимать бланки мы будем с 10 января по 31 марта, а потом в торжественной обстановке подведем итоги.

Однако теперь у школьников Иркутской области есть возможность посоревноваться еще и в творческом конкурсе – на лучшее сочинение. Тема для него– «Почему я люблю Иркутскую область». Сочинение можно приложить к бланку-заявке по желанию, и лучшие из них (по 1 номинанту среди параллелей 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 1, и 11 классов) мы обязательно отметим и наградим!

И для тех, кто особо выделяется среди сверстников знаниями отдельных предметов, тоже появилась специальные номинации - «Точные науки» и «Гуманитарные науки». Стать в них победителем будет просто, если ваш ребенок отлично успевает по таким предметам, как «математика» «алгебра» и «геометрия», «физика», и наберет по ним наибольшее количество отметок высшей пробы среди сверстников. Для гуманитариев главные дисциплины, как не сложно догадаться, «русский язык» и «литература». И это – тоже «Губернаторский дневник» 2022!

А теперь внимание! Помимо личного первенства предлагаем ребятам посоревноваться и в общем зачете. В новом «Губернаторском дневнике» 2022 ребят ждет настоящая битва классов.Победителем в номинации «Отличный класс» станет тот коллектив, который подаст наибольшее количество заявок, и наберет наибольше количество отметок «отлично». В качестве подарка мы пригласим ребят на интересный онлайн-урок. Кто его проведет? Пока сохраним интригу.

КОНКРЕТНО

«Губернаторский дневник» 2022

Какие подарки ждут ребят

Неизменным и самым желанным подарком проекта остается, конечно же, школьный дневник с автографом губернатора Иркутской области Игоря Ивановича Кобзева! Но в этом учебном году мы решили ввести для одаренных ребят еще один отличительный знак – фирменный значок отличника, особое украшение для школьной формы! Также ребят ждут дипломы и подарки от медиагруппы «Комсомольская правда».

КСТАТИ

«Губернаторский дневник» 2022

Как принять участие

Уже в новом, 2022 году мы начнем публиковать бланки участников в еженедельных и ежедневных номерах газеты «Комсомольская Правда» бланк-заявку. Точные даты изданий, в которых будут опубликованы бланки для оценок, сообщим дополнительно. В бланк, как и прежде, необходимо внести все «пятерки», полученные учеником в дневник (печатный или электронный) с 1 сентября по 31 декабря 2021 года, затем заверить его подписью директора и печатью школы. Заполненный бланк в срок с 10 января до 31 марта 2022 года необходимо отправить по адресу: 664009, Иркутск, а/я 194 или отсканированный документ на адрес электронной почты: school.kp@phkp.ru или o.kuzovleva@phkp.ru.

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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Каждый бланк, присланный на проект «Губернаторский дневник» 2022, пройдет тщательную проверку

Внимание! Просьба заполнять бланки-заявки честно, и заверять надлежащим образом. Каждая заявка будет проходить тщательную проверку на соответствие с реальными оценками ученика во избежание мошенничества.

ВАЖНО

Проект «Губернаторский дневник» 2022 реализует Иркутский фонд культуры в рамках конкурса социально значимых проектов «Губернское собрание общественности Иркутской области» при поддержке Правительства иркутской области и Иркутского филиала медиагруппы «Комсомольская правда».

Положение