ВИЧ-инфекция в Иркутской области отступает, но ее распространение по-прежнему велико

По данным ГБУЗ «Иркутский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» (Центр СПИД), за первые десять месяцев 2019 года в Прибайкалье выявили 2 501 новый случай инфицирования. В прошлом году за это же время новых больных зафиксировали на 88 больше. Всё это – на фоне существенного увеличения охвата тестированием.

Всего с ВИЧ в организме, по данным Федерального регистра пациентов, в Прибайкалье в начале ноября постоянно проживало 30 057 человек. В условиях такого распространения врачи рекомендуют каждому взрослому жителю региона проходить тестирование. Сделать это можно бесплатно, а при желании анонимно в поликлинике или в Центре СПИД. Помимо этого врачи регулярно устраивают выездные кампании по проверке ВИЧ-статуса. Одна из них пройдёт с 25 ноября по 1 декабря в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД».

В преддверии Всемирного дня борьбы со СПИДом Центр СПИД совместно с тремя самыми популярными СМИ города также запустили проект «ВИЧликбез» в рамках которого иркутяне с положительным статусом раскрывают своё лицо и разрушают самые распространённые стереотипы о болезни и больных. Врачи надеются, усиленное информирование поможет снизить число новых инфицирований в будущем.

Получить любую информацию о ВИЧ-инфекции и способах защиты от неё можно по телефону бесплатной горячей линии 8-800-350-22-99.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! ПРИГЛАШАЕМ ВАС НА МЕРОПРИЯТИЯ В ХОДЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ «СТОП ВИЧ/СПИД».

План мероприятий, посвящённых Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» с 25 ноября по 01 декабря 2019 года в Иркутской области (выборочно)

25 ноября 2019 года

10.00-16.00 – Мобильное экспресс-тестирование населения Иркутской области, в том числе лиц из ключевых групп, г. Иркутск, площадь у д/с «Труд»

10.00-13.00 – Стационарное экспресс-тестирование в крупных трудовых коллективах

26 ноября 2019 года

09.00 – 15.00 – Стационарное экспресс-тестирование ГБПОУ «Иркутский колледж автомобильного транспорта и дорожного строительства»

10.00 – 15.00 – Мобильное экспресс-тестирование для трудового коллектива АО «Саянскхимпласт»

12.00 – 14.00 – Круглый стол «ВИЧ-диссидентство – отрицание мировой науки» со студентами и преподавателями ВУЗов, анектиррование участников, ИРНИТУ

27 ноября 2019 года

09.00 – 13.00 – Мобильное экспресс-тестирование для трудового коллектива ООО «Газпром – Добыча», г. Иркутск.

10.00 – 16.00 – Стационарное экспресс-тестирование для студентов Иркутского техникума архитектуры и строительства.

15.00 – 16.00 – Открытое заседание межведомственной комиссии по профилактике социально значимых заболеваний Администрации г. Иркутска, Департамент здравоохранения и социальной помощи населению Администрации г. Иркутска.

28 ноября 2019 года

10.00 – 16.00 – Мобильное экспресс-тестирование для сотрудников ООО «Востисибдобыча», г. Иркутск

11.00 – 12.00 – Лекция, интерактивный семинар по вопросам профилактики ВИЧ-инфекции, предотвращения стигмы и дискриминации людей, живущих с ВИЧ, среди медицинских специалистов, Иркутская ордена «Знак почёта» областная клиническая больница.

12.00 – 16.00 – Мобильное экспресс-тестирование для трудового коллектива ПАО «Фармасинтез», г. Иркутск

29 ноября 2019 года

10.00 – 15.00 – СИНХРОННАЯ СПАРТАКИАДА ПО ПЛАВАНИЮ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ ГОРОДА ИРКУТСКА – Государственное училище (колледж) олимпийского резерва г. Иркутска, СК «Изумруд»

10.00 – 15.00 – Мобильное экспресс-тестирование населения – Площадки около ИРНИТУ и Научной библиотеки имени Распутина.

30 ноября 2019 года

10.00 – 16.00 – Мобильное экспресс-тестирование на ВИЧ населения, Площадь около Центрального рынка г. Иркутска.

01 декабря 2019 года

10.00 – 16.00 – Мобильное экспресс-тестирование населения, площадка у д/c «Труд».

12.00 – 14.00 – Торжественная церемония закрытия Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» внутри д/с «Труд».