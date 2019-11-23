Она не злая: хозяева привезли овчарку в рощу и бросили из-за ее добродушного нрава

Овчарка - собака для охраны. Такой пес врага не пропустит в дом! И даже близко к нему. Но есть и исключения. Вот, например, милая Рэкси, которую месяц назад нашли в роще на Синюшиной горе в Иркутске, совсем не сторожевая, но зато какая ласковая... Несмотря на свою пока что грустную судьбу.

- Домашний щенок-подросток был привезен и выброшен месяц назад хозяевами-предателями, - рассказывает на своей странице в соцсетях волонтер Елена Ветрова. - Скорее всего, девочка не оправдала ожидания: слишком добрая, флегматичная и ласковая, несмотря на классическую внешность овчарки. Рэкси - идеальный вариант для семьи с детьми либо великолепный компаньон для пожилого человека. Станет для любого доброго человека самым лучшим другом! Она очень послушная и мягкая, никогда не укусит и не причинит кому-либо вреда.

Овчарке ищут новый дом. Охранять она, очевидно, не сможет, даже когда вырастет - очень уж добродушная. Ласкается к людям, любит поиграть, не проявляет агрессии. Такую даже в квартире можно поселить, не то что в частном доме. Она здорова, стерилизована, неприхотлива и очень ждет новых, любящих хозяев.

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