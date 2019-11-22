Ласковая только после еды: из-за скверного характера хозяева отдали кошку в приют

Черная, как уголек, пучеглазая кошечка сидит, поглядывает на других питомцев приюта, и недоумевает - жила себе несколько лет у любящих хозяев, и вдруг оказалась здесь... Как так получилось?

- Наступил восьмой год жизни кошки Чуби, и вдруг только сейчас у нее появился скверный характер, представляете, - рассказывают сотрудники приюта для кошек "Томасина" в соцсетях. - И именно это одна из главных причин отказа от нее бывших хозяев. Теперь наша задача - найти того единственного и неповторимого человека, способного принять, понять, простить и полюбить Чуби.

Кошка Чуби только с виду недотрога, все-таки внимание она любит. Фото: приют для кошек "Томасина" в соцсетях.

С кошечкой, в самом деле, подружиться сложно. Но можно! Главное, чтобы в доме не было других питомцев - она этого категорически не потерпит. Чуби может быть крикливой, шумной, на ручки не пойдет и сильно-то погладить себя не даст. Но это только с виду она такая недотрога. Чуби, как и все кошки, внимание все-таки любит. Но, чтобы заслужить ее доверие, обязательно нужно очень вкусно покормить.

- Если вы готовы пройти все трудности вместе с Чуби, подарить ей свою заботу, тогда приезжайте знакомиться и скорее забирайте в свой дом! - призывают сотрудники приюта.

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