Обезглавленное тело мужчины в женской одежде нашли в Чите

Жуткая находка в поселке Антипиха, что в Забайкальском крае. В ночь с 22 на 23 ноября там обнаружили обезглавленное тело мужчины, переодетого в женскую одежду.

- Машинист проезжающего грузового поезда заметил лежащее около железнодорожных путей тело, предположительно, женщины, - рассказывают "Комсомолке" в пресс-службе Забайкальского ЛУ МВД России на транспорте. - Когда транспортная полиция прибыла на место, начали выяснять личность, установили, что погибшим является мужчина 35 лет, местный житель - из Лесного городка (50 километров от Читы - прим.ред.).

По неофициальной информации, на погибшем мужчине было женское пальто и сапоги, при себе - дамская сумочка, а на голове - парик.

Как именно произошла трагедия, пока выясняется. В истории будет разбираться Восточно-Сибирское СУ на транспорте СКР, подробности станут известны позже.

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