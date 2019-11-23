"Не моя, значит, вон кладбище": сибиряк из ревности вывез возлюбленную в лес и избил битой

Популярная инста-бабушка Ольга Киприяновна, на которую подписаны 250 тысяч человек со всей страны, накануне рассказала в своем аккаунте о том, как ночью 9 ноября Татьяну Боркину из Железногорска-Илимского чуть не убил бывший возлюбленный. На странице блогера размещены фотографии сибирячки: Татьяна коротко острижена, на голове – жуткие шрамы, замазанные зеленкой, а на груди - зашитые раны. Девушка обратилась к Ольге Киприяновне, чтобы дать широкую огласку страшной истории, которую ей пришлось пережить.

О случившемся Татьяна, сдерживая слезы, говорит на видео, выложенном в том же аккаунте:

«С 8 на 9 числа я шла домой, где он встретил меня на машине по дороге, по центральной. Силой, можно сказать, что силой, заставил сесть в машину, угрозами, и вывез в лес. Где были мне нанесены удары по голове, ногам. Потом он сходил в машину, взял ножик, сказал мне ложиться на землю. Я сказала: «Хватит, я поняла, что я виновата, что я была не права, прости». Он сказал: «Нет, от любви до ненависти - один шаг. Или я тебя сейчас добиваю битой, или я тебя бью ножом». Когда я легла на землю, он надавил вот сюда вот на грудь нож и вкрутил его, прокрутив. Когда он увидел, что я еще живая, он вкрутил нож второй раз и ответил: «Какая ты живучая». Потом третий раз он уже нанес мне с такой силой и так сильно провернул, что я уже начала терять сознание. После чего он вытер об меня ножик и сказал: «А теперь прощай». Переступив через меня, он уехал. Я еще минут 15 лежала на земле в лесу. От дороги ну… метров 300, наверное. Его не было. Я думала, он придет, может. Его не было. Я выползла на дорогу, где мужчина меня подобрал и увез в больницу. После чего он угрожал также моей матери, говорил, что она следующая, что моя родня будет следующая. Три ножевых ранения…»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/745569" frameborder="0"></iframe> Сибиряк из ревности вывез возлюбленную в лес и избил битой.Видео: аккаунт kipriyanovna в Инстаграме.

Ольга Киприяновна попросила подписчиков переслать это своим друзьям. И эта жуткая история из Сибири действительно вмиг разлетелась по интернету, вызвав горячие обсуждения.

«Комсомолка» связалась с 29-летней Татьяной Боркиной и узнала предысторию случившегося.

Итак, Татьяна познакомилась с Антоном (имя изменено – прим.ред.) три года назад в гостях у его мамы - женщины вместе работают стрелками в ФГУП «Охрана» Росгвардии и раньше близко общались. Симпатичный, харизматичный Антон произвел на нее впечатление. Завязалось общение, начали встречаться.

- Сначала все складывалось хорошо, он заботился обо мне, нам всегда было, о чем поговорить, - рассказывает Татьяна. - Стали жить в квартире, которую мне купили родители, вместе воспитывали моего 6-летнего сына. Знакомые меня предупреждали, чтобы была осторожнее – мол, не зря же от него бывшая жена уехала в другой город. Я тогда и не подозревала, что Антон вспыльчивый и агрессивный. А через год начались скандалы и побои. Бросался на меня с бешенством в глазах, очень страшно было. Из-за чего? Ревновал. Злился, что я защищаю от него своего сына – он стал грубить мальчику.

Первый год отношения между ними были спокойными. Фото: аккаунт kipriyanovna в Инстаграме.

Следующих два года влюбленные то расходились, то съезжались вновь. После очередного избиения Антон вымаливал у Татьяны прощение, говорил, что сильно любит. И она прощала, давала ему последний шанс. Но терпение кончилось, и девушка решила поставить в этих отношениях точку.

- Он приходил в мою квартиру, долбился в дверь, ломал ручки, мог вскрыть замок или даже залезть через балкон на второй этаж, подставив лестницу, следил за мной, - с ужасом вспоминает сибирячка. - Я говорила, что хочу расстаться, и он бил меня кулаком в лицо. Бывали периоды, что я каждые полторы недели приходила на работу в синяках. Обращалась в полицию, но визиты Антона повторялись. Он сказал, что убьет меня, если брошу его окончательно: «Моя – значит, моя. А нет – вон кладбище». Советовал уехать в другой город, как и его прошлая жена, которую он тоже бил. Кстати, ее спасло только то, что у них есть общий ребенок.

Татьяна рассказывает, что боялась выходить на улицу одна, на работу и домой ее провожали родители. Незадолго до последнего, жуткого избиения, девушка как раз собиралась переехать к маме и отцу. Узнав об этом, он взбесился еще больше.

- Подкараулил по дороге на работу, стал избивать, неожиданно потребовал взять для него кредит на машину, - говорит Татьяна Боркина. – Я знала, что отдавать заем ему нечем. По профессии он сварщик, но подолгу нигде не работает - то начальника изобьет, то пьяным придет. Раньше жил, можно сказать, за мой счет, а если и получал зарплату, то пропивал. Так что в долг ради него я не влезла. Тогда он взломал мою квартиру, поменял замок, пришлось писать на него очередное заявление. Ну а спустя несколько дней он вывез меня в лес…

На голове сибирячки - раны, на груди тоже. Фото: аккаунт kipriyanovna в Инстаграме.

Ситуацию «Комсомолке» прокомментировали в ГУ МВД по Иркутской области.

- Сотрудники полиции делают все возможное, чтобы максимально всесторонне разобраться в обстоятельствах инцидента и привлечь виновного по всей строгости закона, - сообщили правоохранители.

Ну а Татьяна оправляется после полученных травм. С ран на груди все еще не сняты швы, болит голова и ноги - ходить ей пока приходится с тросточкой. Она уже дома, но лечиться и приходить в себя предстоит, видимо, долго.

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