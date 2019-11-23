Задержан садист, который вывез возлюбленную в лес и избил битой в Железногорске-Илимском

Жуткая история о том, как сибиряк вывез свою возлюбленную в лес, избил битой и ранил ножом в Железногорске-Илимском, получила продолжение. 31-летнего мужчину задержали, следователи уже предъявили ему обвинение в покушении на убийство.

Напомним, трагедия разыгралась в ночь с 8 на 9 ноября. Мужчина подкараулил девушку на улице, заставил сесть в машину и вывез за город. А там учинил жестокую расправу. Как в слезах рассказала сама пострадавшая, Татьяна Боркина, он бил ее битой по голове, а затем трижды вонзил нож ей в грудь. Видимо, подумал, что убил. По словам девушки, он бросил фразу: "А теперь прощай" и ушел.

Но окровавленная сибирячка нашла в себе силы выползти на дорогу. Там ее подобрали и отвезли в больницу. Чудом выжила...

Корреспонденту "Комсомолки" Татьяна рассказала, что угрозы, побои и преследования от бывшего возлюбленного она терпела около двух лет. Боялась выходить одна на улицу, да и дома не было спокойно - он мог вскрыть дверь или забраться к ней через балкон. Причина всего этого была в ревности. Он не хотел расставаться с девушкой.

- Он сказал: "Моя, значит, моя. А нет - вон кладбище", - говорит Татьяна. Сейчас она оправляется от ран и пережитого ужаса. Ну а садисту, очевидно, грозит срок.

- Решается вопрос об избрании задержанному меры пресечения, - комментируют в СУ СКР по Иркутской области. - Следователи устанавливают все обстоятельства преступления.

Расследование уголовного дела продолжается.

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