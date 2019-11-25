Программа льготного кредитования действует в Приангарье

С 30 августа по 15 ноября 2019 года 63 предпринимателя из пяти муниципальных районов Иркутской области, бизнес которых пострадал от наводнения, получили льготные займы на возобновление деятельности под 1% годовых. Деньги выдал Фонд микрокредитования. Общая сумма составила 133 млн 475 тысяч рублей. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития Иркутской области.

Среди заемщиков по программе льготного кредитования 39 предпринимателей из Тулуна, 12 из Нижнеудинска, пять из Тайшетского района, четыре из Чуны и три из Тулунского района.

Также по пониженной ставке для предпринимателей моногородов под 3,25 - 3,5% годовых микрозаймы получили шесть бизнесменов в Тулуне, два предпринимателя в Усолье-Сибирском, по одному бизнесмену из Усть-Илимска, Черемхова, Саянска и Байкальска.

Благодаря субсидии Министерства экономического развития Иркутской области, Фонд микрокредитования продолжает выдавать льготные займы предпринимателям, пострадавшим от паводка. Проконсультироваться по кредитованию можно в Межведомственном консультационном центре в Тулуне - ул. Ленина, 79 или по телефону +7 (3952) 34-33-29.

Займы в Фонде микрокредитования могут получить не только пострадавшие от наводнения, но и все предприниматели, которые хотят развивать бизнес. Успешных примеров предостаточно. С помощью займов жители региона приобретают товары для магазинов, машины и агрегаты, обновляют технику, поддерживают свои фермерские хозяйства и открывают новые предприятия.

Три дня на оформление

Льготный кредит под 1% годовых на возобновление предпринимательской деятельности после наводнения получил предприниматель из Нижнеудинска Александр Вирясов.

В своем магазине он продает компьютеры, оргтехнику и комплектующие. За день до наводнения в магазин поступил товар - часть его не удалось спасти. Помещение уже восстановили и отремонтировали, заемные средства ушли на покупку нового товара. Сотрудники Фонда микрокредитования помогли Александру оперативно подготовить документы и получить льготный заём. На оформление микрозайма ушло всего три дня.

Мука для пекарни

С 30 августа по 13 сентября 17 предпринимателей из Тулуна и Нижнеудинска, бизнес которых пострадал от наводнения, получили льготные займы под 1% годовых в «Фонде микрокредитования». Среди них управляющая пекарней в Тулуне Наталья Никулина.

Вместе с мужем она уже три года занимается своим делом. В семейной хлебопекарне работают 8 пекарей и 2 водителя, которые развозят продукцию в магазины города. Кроме хлеба в пекарне готовят булочки, батоны, калачи, лепешки. Хлеб пекут шести видов, самый популярный - заливной.

- Из-за наводнения мы приостановили работу на целый месяц - в пекарне затопило оборудование и муку. На средства микрозайма заключили договоры на поставку муки - это то, что нам нужно для дела в первую очередь. Мы очень быстро получили льготный кредит под 1% годовых. За неделю подготовили документы, и нам перевели деньги на расчетный счет, - рассказала Наталья Никулина.

Заказали детскую обувь и одежду для взрослых

В сентябре Наталья Дубовик из Тулуна получила льготный кредит под 1% годовых на возобновление предпринимательской деятельности после наводнения. Она владелица магазина обуви и одежды, работает уже 7 лет. Во время наводнения вода подступила к складу магазина, часть товара была утрачена.

- Полученные в Фонде микрокредитования деньги мы сразу перевели поставщикам, заказали детскую зимнюю обувь и одежду для взрослых. Такой низкий процент по кредиту позволит нам снизить стоимость товара, что очень важно для наших покупателей, - отметила Наталья Дубовик.

Пострадали от саранчи

В сентябре 2019 года глава крестьянско-фермерского хозяйства из села Бутаково Качугского района Ирина Идрисова получила в Фонде микрокредитования Иркутской области уже второй заём под 7,25% годовых.

Первый микрозайм был выдан в 2017 году под 1% годовых. Тогда в Качугском районе объявили режим ЧС из-за нашествия саранчи, которая погубила значительную часть урожая. Этой осенью фермеры направили средства микрозайма на дополнительный корм для скота и горюче-смазочные материалы. Уже 14 лет в хозяйстве выращивают зерновые и кормовые культуры, содержат 100 голов крупного рогатого скота. Все, что производят на ферме, отправляют в магазины Качуга, Ангарска и Иркутска.

- После того, как покрыли задолженность по первому кредиту, сразу решили оформить второй заем. Это хорошая поддержка нашего дела, - сказала Ирина Идрисова.

Ушли в «Рейс»

С 2006 года в Тулуне работает транспортная компания «Рейс», которая помогает жителям с квартирными переездами, доставляет продукты питания и товары народного потребления, перевозит строительные материалы по Иркутской области на грузовых автомобилях. В сентябре руководитель компании Александр Алексеев получил в Фонде микрокредитования льготный заем под 1% годовых на возобновление предпринимательской деятельности.

Из-за летнего наводнения компания лишилась офиса и базы с запчастями, смазочными материалами. На средства льготного займа Александр Алексеев планирует купить новый автомобиль, сейчас у «Рейса» их три.

Увеличить количество рабочих мест

В октябре по программе поддержки предпринимателей моногородов по пониженной ставке 4,2% годовых общество с ограниченной ответственностью «Ольхон» из Усолья-Сибирского получило в Фонде микрокредитования средства на развитие бизнеса.

Компания уже много лет обеспечивает продовольствием бюджетные организации Иркутской области, поставляет туда овощи, молочные продукты, хлеб и все необходимое.

- Мы планируем увеличить количество рабочих мест. Сегодня в компании на постоянной основе трудятся пять человек, но мы растем и хотим развиваться. Средства микрозайма помогут нам в этом, - сообщила представитель ООО «Ольхон» Альбина Молодых.

Бизнес утонул

Михаил Черепанов с 2007 года занимается предпринимательством в Тулуне в сфере розничной торговли - продает электротовары и комплектующие. Во время наводнения его магазин «Все для электрика» утонул. Сам предприниматель оценивает ущерб в два миллиона рублей.

После наводнения Михаил купил помещение для магазина в пятиэтажном доме на улице Ленина в Тулуне. Фонд микрокредитования выдал ему льготный кредит под 1% годовых на возобновление деятельности. Средства пошли на закупку товара.

Средства на ремонт комбайна

С 1995 года в селе Вершина Боханского района держит хозяйство Анатолий Артемцев - выращивает пшеницу, овес, ячмень и кормовые культуры. В семейном деле ему помогают сыновья. В этом сезоне сельхозпроизводителям потребовался ремонт зерноуборочного комбайна. Для этого они обратились в Фонд микрокредитования и получили один миллион рублей под 8,5% годовых.

- Важно, чтобы жители региона покупали продукты местных производителей. Мы вносим свой вклад в это по мере возможности и сил. А финансовая поддержка нам в этом помогает, - констатировал Анатолий Артемцев.

Доступные деньги

Крестьянско-фермерское хозяйство Дмитрия Пашкова располагается в селе Каменка Боханского района Иркутской области. В июле фермер получил в Фонде микрокредитования свой первый заем - два миллиона рублей на два года под 8,5% на покупку ГСМ и автозапчастей.

Хозяйство Дмитрий Пашков создал в 2009 году на территории бывшего совхоза, где когда-то главным инженером работал его отец. Сейчас здесь выращивают зерновые и занимаются животноводством.

В 2016 году фермер получил грант - 10 млн рублей на создание и развитие семейной животноводческой фермы. Тогда на эти деньги провели капитальную реконструкцию здания молочной фермы.

- Обратиться в Фонд микрокредитования мне порекомендовал коллега - фермер Андрей Матвеев. Это по-настоящему доступные заемные средства. Очень радует процентная ставка, небольшой пакет документов и то, что максимальная сумма микрозайма увеличилась до пяти миллионов рублей. Думаю, мы еще не раз обратимся за таким займом, - отметил Дмитрий Пашков.

Поддержка молодых предпринимателей

Поддержка молодых предпринимателей - важное направление в работе Фонда микрокредитования Иркутской области. В июне первый заём на старт собственного бизнеса здесь оформила Ольга Лобанова. Она получила 1,5 млн рублей на 2,5 года под 10%.

В планы Ольги входило открыть в Иркутске современную детскую парикмахерскую с яркой цирковой атмосферой, игровой зоной, интерактивными детскими креслами и другими развлечениями.

- Мы создаем не просто детскую парикмахерскую, а целый мир для маленьких иркутян и их родителей с продуманной концепцией, стилистикой и главным предводителем - укротителем строптивых волос Паном Одуваном. Для нас важно соответствовать требованиям СанПиН и работать с детьми на высоком уровне. Сотрудники «Пана Одувана» - в первую очередь психологи, а уже потом администраторы, парикмахеры, маникюрные мастера и визажисты. Детей будут обслуживать в формате мини-представления и игры, чтобы им было весело и приятно, - рассказала Ольга.

«Петербург» в Байкальске

Уже четыре года в Байкальске гостей города принимает семейное кафе «Петербург». В 2019-м владелица заведения Наталья Левицкая получила в Фонде микрокредитования два миллиона рублей на два года под 10%.

Название кафе напоминает о связи Ленинграда и Байкальска: в 1955 - 1958 годы ленинградский институт «Гипробум» проектировал Байкальский целлюлозный завод, позже некоторые сотрудники «Гипробума» переехали жить в Байкальск и работали на БЦБК. Название кафе отражает и личную историю семьи: отец Натальи родился в Ленинграде, а познакомился с ее матерью уже на заводе в Байкальске.

- Два раза в неделю мы ездим в Иркутск за продуктами. На средства займа планируем купить новый автомобиль для рабочих поездок и морозильные камеры на кухню. До этого мы кредитовались в фонде в Байкальске - там можно получить заём до одного миллиона. Нам потребовалось больше, и мы обратились в Иркутск, - сообщила Наталья Левицкая.

На родине предков

В Баяндаевском районе Иркутской области Альберт Бербидаев содержит хозяйство. ООО «Хадайский» - это 1500 гектаров зерновых (пшеница, овес, ячмень, горох), 1500 гектаров кормовых и 1500 голов молодняка крупного рогатого скота.

Начиналось все в 2012 году, когда бизнесмен Альберт Бербидаев решил вложить деньги в сельскохозяйственное производство на своей родине - в месте, где когда-то жили его предки.

В июне 2019-го Альберт Бербидаев получил заём в Фонде микрокредитования - три миллиона рублей на два года под 8%. Эта сумма - первоначальный взнос на приобретение косилки и трактора в лизинг. О фонде предприниматель узнал от сотрудника лизинговой компании, до этого брал на оборудование кредиты в банках, что занимало гораздо больше времени и было не так выгодно по процентной ставке.

Тысяча мелочей

С 1998 года Галина Фисенко управляет в Нижнеудинске строительным магазином. Сначала это была небольшая строительная лавка, а потом - крупный и известный в городе магазин «1000 мелочей», который летом 2019 года оказался в зоне затопления. От воды замкнуло электропроводку, случился пожар. Тогда не удалось спасти только что привезенный товар - строительные материалы, обои.

Благодаря команде и помощи друзей магазин заработал уже через две недели после ЧС - в помещении совместными силами сделали ремонт. В октябре Галина Фисенко получила в Фонде микрокредитования средства под 1% годовых на возобновление предпринимательской деятельности, чтобы закупить новые товары.

- Мы понесли большие потери из-за наводнения, пострадал не только товар, также пострадали системы охраны, видеонаблюдения, компьютерная техника. Заем в фонде поможет нам восстановиться уже в ближайшее время и провести закупки по выигранному тендеру, - отметила Галина Фисенко.

В Иркутской области проект «Популяризация предпринимательства» национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» реализует фонд «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» при поддержке Министерства экономического развития Иркутской области и Минэкономразвития России.

Фото: Фонд микрокредитования Иркутской области