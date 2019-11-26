Индустриальная конференция «Стратегия 38» прошла в Иркутске

В этом году индустриальная конференция «Стратегия 38» состоялась в Иркутске уже в третий раз, но по масштабу, количеству экспертов и географии участников стала самой представительной. На разговор о бизнесе в столицу Прибайкалья приехали гости из Москвы и Санкт-Петербурга, Красноярска, Узбекистана, Казахстана и других территорий.

На пленарном заседании Марина Петрова, и.о. министра экономического развития Иркутской области, отметила, что Приангарье динамично развивается, и одним из приоритетов развития является поддержка малого и среднего предпринимательства.

- По объему инвестиций Иркутская область сегодня находится на 18-м месте среди регионов РФ, а по объему инвестиционных льгот на 11-м. Это говорит о том, что заниматься бизнесом в Приангарье привлекательно и эффективно. Но устойчивость региона зависит не только от крупного бизнеса, но также от малого и среднего. Сейчас доля последних в валовом региональном продукте составляет чуть более 25%. Этого недостаточно. Поэтому мы проводим такие конференции, где знакомим предпринимателей с различными мерами государственной поддержки, которые позволяют вывести бизнес на новый уровень.

Наталья Давыдова, директор фонда «Центр поддержки предпринимательства Иркутской области», призвала бизнесменов активнее пользоваться существующими сегодня льготами, преференциями и рассказала об образовательных программах фонда, через которые только в 2019 году прошло более 1800 предпринимателей.

Фото: УЛЫБИНА Юлия

Также Наталья Давыдова обозначила возможности продвижения продукции, в том числе на международных рынках, которые предоставляют структуры фонда. Так, в этом году более 60 предпринимателей региона приняли участие в различных выставках, включая зарубежные.

- Чтобы получить выход на международные рынки, продукция, конечно, должна соответствовать определенным требованиям. Услуги по сертификации, получению различной разрешительной документации тоже предоставляет наш фонд. Мы всегда готовы к сотрудничеству с предпринимателями. Обратившись к нашим специалистам, представители бизнеса обязательно найдут ответы на свои вопросы и смогут воспользоваться теми мерами поддержки, которые им необходимы, - сказала Наталья Давыдова.

Основными темами конференции - 2019 стали региональная промышленность и меры поддержки для создания эффективных технопарков на предприятиях, преимущества сельскохозяйственной кооперации, инструменты и программы помощи и финансовой поддержки предприятий.

Более 20 именитых федеральных и региональных спикеров в течение двух дней рассказывали, как вывести компанию на новый уровень развития, проводили семинары и круглые столы, воркшопы и стратегические креативные сессии, индивидуальные консультации. На встречах речь шла в том числе о моде и индустрии впечатлений, маркетинге и брендинге.

- Мы постарались сформировать программу таким образом, чтобы каждая площадка стала неким инструментом поддержки наших производственных компаний. В рамках «Стратегии 38» были представлены возможности финансовой поддержки бизнеса, развития экспорта, промышленности, сельхозорганизаций и многое другое, - отметила Наталья Давыдова.

Также в рамках «Стратегии 38» можно было разработать индивидуальную карту развития предприятия, которая поможет найти точки роста и определить уязвимости, а также получить подробные рекомендации по получению поддержки, пошаговое руководство по открытию предприятия, работающего на экспорт, и практические рекомендации по взаимодействию с международными торговыми площадками.

На конференции много говорили о моде как о бизнесе. Состоялись переговоры с байерами, прошел модный показ от иркутских дизайнеров.

Президент Международной ассоциации байеров Георгий Ростовщиков рассказал о создании ресурсного центра легкой промышленности России Fashion Hub. Это коммуникационный узел в области индустрии, который помогает находить партнеров и организации, выстраивать деловые отношения между бизнесом и государством, получить полный комплекс услуг - бухгалтерских, юридических, маркетинговых, финансовых и многих других.

- На конференции 2018 года индустрия легкой промышленности только заявила о себе, а сейчас к нам приехали гуру фэшн-индустрии. Мы продолжим прилагать усилия, направленные на поддержку данной сферы, ведь в Иркутской области есть хорошие традиции производства одежды, их нужно возрождать и развивать, - сказала Наталья Давыдова.

Много внимания в рамках «Стратегии 38» было уделено вопросам экспорта. Не бояться двигаться вперед бизнесменов призывали исполнительный директор Ассоциации малых и средних экспортеров Юрий Шурыгин и бренд-продюсер Сергей Мядзелец.

- Мы формируем индивидуальную карту развития предпринимателей региона и ждем от бизнеса активности, - отметила Наталья Давыдова. - Нам важно услышать, в чем он сегодня действительно нуждается. В частности, как показал опрос, проведенный в преддверие форума, идей у предпринимателей предостаточно, но они не знают, как лучше и правильнее презентовать их потенциальным инвесторам, а затем реализовать. То есть это для бизнеса болевая точка, а для нас, институтов поддержки, это точки роста, потому что все выявленные проблемы мы обязательно возьмем на вооружение, определим, в каком направлении нужно двигаться, и сформируем планы дальнейшей совместной и плодотворной работы с бизнес-сообществом.

Как подчеркнула и.о. министра экономического развития Иркутской области Марина Петрова, подобные конференции очень важны, ведь они позволяют не только познакомить предпринимателей с государственными мерами поддержки бизнеса, но и дают возможность представителям компаний обменяться опытом, найти новых партнеров.