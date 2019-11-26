«Сила Сибири» - сила прогресса и развития

Для реализации «Газпромом» государственной Восточной газовой программы (ВГП), которая имеет колоссальное значение для развития регионов Восточной Сибири и Дальнего Востока, 2019 год станет знаковым. На декабрь этого года запланирован пуск магистрального газопровода «Сила Сибири». Он будет становым хребтом системы транспортировки газа на востоке России, благодаря которой станет возможна газификация этих регионов. В августе к магистральному газопроводу «Сила Сибири» уже подключили Чаяндинское месторождение в Якутии, которое наряду с Ковыктинским в Иркутской области станет ресурсной базой для газопровода.

ПАО «Газпром» располагает крупнейшей в мире газотранспортной системой, ее протяженность на территории России составляет 172,6 тыс. км. Если вытянуть в линию все магистральные газопроводы, они четырежды опояшут Землю. «Сила Сибири» может по праву считаться одним из самых технологичных и масштабных газотранспортных проектов компании последних лет.

Фото: ООО "Газпром экспо"

Исторический момент для газификации регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири

Магистральный газопровод «Сила Сибири» - один из ключевых объектов Восточной газовой программы, которая утверждена в сентябре 2007 года приказом Министерства промышленности и энергетики РФ. Координировать деятельность по её реализации Правительство РФ поручило ПАО «Газпром».

Базовым принципом Восточной газовой программы является первоочередное газоснабжение населения регионов востока России.

В 2008 году в рамках ВГП «Газпром» приступил к проектированию первой на востоке страны межрегиональной газотранспортной системы (ГТС) «Сахалин - Хабаровск - Владивосток». Ее строительство началось в июле 2009 года. ГТС предназначена для доставки газа, добываемого на шельфе Сахалина, потребителям Хабаровского и Приморского краев. Масштабный проект был реализован в рекордно короткие сроки. В сентябре 2011 года первый пусковой комплекс ГТС был введен в эксплуатацию, и природный газ впервые поступил во Владивосток.

ГТС «Сахалин - Хабаровск - Владивосток» создала условия для масштабной газификации и ускорения социально-экономического развития Хабаровского и Приморских краев, создания новых крупных промышленных предприятий. «Сила Сибири» позволит существенно расширить географию газификации восточных регионов страны.

Фото: ПАО "Газпром"

Ключевые проекты Восточной газовой программы

Ресурсной базой для «Силы Сибири» станут Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение в Якутии и Ковыктинское газоконденсатное в Иркутской области. Газ с них будет поступать по магистральному газопроводу российским потребителям и на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона. Из газа, поступающего по «Силе Сибири», будут извлекаться ценные для газохимической и других отраслей промышленности компоненты. Для этого в районе города Свободного строится Амурский газоперерабатывающий завод.

Все перечисленные проекты относятся к разряду крупнейших и уникальных. Так, «Сила Сибири» - крупнейшая газотранспортная система на востоке России.

Чаяндинское месторождение, объем запасов которого оценивается в 1,2 трлн кубометров, - одно из крупнейших на востоке России. По размеру запасов (В1+В2) относится к категории уникальных. Газ месторождения имеет сложный компонентный состав, содержит значительные объемы гелия.

Ковыктинское газоконденсатное месторождение (ГКМ) богаче по запасам голубого топлива более чем в два раза - 2,7 трлн кубометров газа и 90,6 млн тонн газового конденсата. Ковыктинское ГКМ - крупнейшее на востоке России по запасам газа. По размеру запасов (категории С1+С2) относится к категории уникальных.

Амурский газоперерабатывающий завод станет одним из крупнейших предприятий в мире по переработке природного газа и мировым лидером по производству гелия - на заводе планируется получать в год до 60 млн кубометров этого полезного газа.

Фото: ПАО "Газпром"

Новые рабочие места и новое качество жизни

Восточная газовая программа реализуется в Амурской, Сахалинской, Иркутской областях, в Хабаровском, Приморском, Камчатском краях и Республике Саха (Якутия).

ПАО «Газпром» - социально ориентированная компания, которая оказывает всестороннюю помощь регионам, в которых реализует свои проекты. Так, Восточная газовая программа оказывает непосредственное влияние на социально-экономическое развитие регионов Дальнего Востока и Восточной Сибири.

Дочерние компании ПАО «Газпром», ответственные за реализацию проектов в рамках ВГП, на местах занимаются благотворительностью, высаживают деревья, участвуют в экологических марафонах и поддерживают детский спорт. Помимо этого в регионах реализации ВГП создаются новые рабочие места.

Например, к работе по строительству и эксплуатации магистрального газопровода «Сила Сибири» привлекаются местные жители в рамках соглашений с региональными администрациями. Так, в Чаяндинском нефтегазопромысловом управлении ООО «Газпром добыча Ноябрьск» работают 90 жителей Якутии, из них 15 человек занимают руководящие посты.

Для обслуживания «Силы Сибири» организованы Алданское, Нерюнгринское, Сковородинское, Свободненское и Ленское линейные производственные управления. В них работает почти 1300 человек, более 80% из них составляют местные жители. Для вновь принятых сотрудников проводится обучение в корпоративном институте, а также в действующих филиалах для получения практического опыта.

Масштабный набор сотрудников сейчас ведется и на Амурский газоперерабатывающий завод. Там будет создано около трех тысяч новых рабочих мест.

Этапы большой магистрали

В сентябре 2014 года «Газпром» приступил к строительству первого участка газопровода «Сила Сибири» - от Чаяндинского месторождения в Якутии до границы с Китаем в районе Благовещенска. Его протяженность составляет около 2200 километров. В середине августа 2019 года «Газпром» отчитался о завершении работ по подключению Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения к газопроводу «Сила Сибири». Трубопровод-подключение, соединяющий добычную и газотранспортную инфраструктуру, полностью готов. В сентябре началось заполнение газом «Силы Сибири», и уже 29 октября газ дошел до приграничной газоизмерительной станции в районе Благовещенска.

Запланированная протяженность МГ «Сила Сибири» составляет около 3000 километров. На втором этапе к газотранспортной системе «Сила Сибири» будет подключено Ковыктинское месторождение в Иркутской области. Для этого будет построен участок от Ковыктинского месторождения до Чаяндинского - около 800 км. На третьем этапе планируется расширение газотранспортных мощностей на участке от Чаяндинского месторождения до Благовещенска.

Фото: ПАО "Газпром"

Бережные технологии

Трасса «Силы Сибири» проходит в экстремальных природных условиях. Магистраль преодолевает заболоченные и горные местности, сейсмоактивные территории, участки со скальным грунтом и вечной мерзлотой.

Абсолютные минимальные температуры воздуха на территории прохождения «Силы Сибири» составляют от -41 °С на территории Амурской области до -62 °С в Республике Саха (Якутия).

При строительстве «Силы Сибири» «Газпром» применял только современные и высоконадежные технологии и оборудование. Важный момент: все трубы, которые использовались при строительстве «Силы Сибири», российского производства.

В частности, были использованы стальные трубы, имеющие внутреннее гладкостное покрытие. Эта технология снижает затраты энергии на транспортировку газа за счет уменьшения шероховатости трубы и, соответственно, трения. Внешняя изоляция труб выполнена из отечественных нанокомпозитных материалов и обеспечивает высокую коррозионную стойкость газопровода. В свою очередь, для пересечения активных тектонических разломов использовались трубы с повышенной деформационной способностью. Их в России раньше вообще не выпускали. Благодаря сотрудничеству с «Газпромом» российские трубные заводы стали производить совершенно новый для них вид труб, соответствующий мировым стандартам.

При выборе оборудования особое внимание уделялось надежности и экономичности его эксплуатации. Например, электроприводы для трубопроводной арматуры, в которых используются энергоаккумуляторы, рассчитаны на работу без обслуживания в течение 20 лет. Их применение позволяет сократить затраты на строительство, а уникальная механика привода - снизить энергопотребление.

«Газпром» традиционно бережно относится к природе, поэтому маршрут «Силы Сибири» рассчитан так, чтобы минимизировать воздействие на окружающую среду. Магистраль в основном проходит по участкам редколесья и старых гарей - территориям с деревьями, погибшими от пожара. Также при строительстве использовались быстроразвертываемые самоходные мостовые переходы. В числе их преимуществ - устройство перехода через реку, ручей, овраг без промежуточной опоры, что имеет важное значение для сохранения экосистемы.

Новый газовый путь

В декабре 2019 года начнутся поставки газа из России в Китай по газопроводу «Сила Сибири».

«Это историческое событие: мы открываем новый «газовый путь» между крупнейшим мировым экспортером и крупнейшим мировым импортером природного газа. Мы делаем важный шаг к формированию единого евразийского газового пространства и новой конфигурации мирового газового рынка», - заявил Председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер на годовом Общем собрании акционеров в июне 2019 года.

Китай является самым динамичным и быстрорастущим газовым рынком в мире. В прошлом году КНР впервые возглавила список крупнейших импортеров природного газа.

Как отметил Алексей Миллер на встрече с китайскими коллегами в начале сентября, «газовый рынок Китая продолжает стремительный рост, только за один текущий год потребление газа в КНР увеличится на объем, сопоставимый с мощностью «Силы Сибири».