Лихач из Бурятии, который сбил 11-мальчика и расколол ему череп, избежал колонии

В Северобайкальске суд поставил точку в громком деле о страшном ДТП, которое произошло 7 мая этого года в небольшом селе Новый Уоян. В тот вечер, водитель Жигулей, выехав на тротуар, сбил на нем 11-летнего Максима Чиркова, который вышел из дома, чтобы встретиться с другом. От удара Максим отлетел на несколько метров, и упав, сильно ударился головой.

Прибежав в больницу и поговорив с врачами, маме мальчика Ольге Галенко самой стало плохо от того, что она услышала от медиков. Оказалось, у Максима не только был раздроблен таз и сломаны ноги. От удара череп мальчишки буквально раскололся, из-за оскольчатых переломов у него началось внутреннее кровотечение. Максим впал в кому, и пришел в себя лишь спустя два месяца. За 4 месяца восстановления, школьник перенес уже три трепанации черепа.

Несмотря на то, что врачи не могли гарантировать Ольге полное восстановление сына, сдаваться она не собиралась и решила, во что бы то ни стало поставить Максима на ноги. Кроме постов в соцсетях женщина обратилась за помощью к уполномоченному по правам ребенка России. Мать хотела, чтобы ей помогли увезти сына в хорошую клинику - показать его опытным нейрохирургам. В середине октябрян с Ольгой связался бывший помощник главы Следственного комитета Игорь Комиссаров, который сейчас работает в связке с уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой, и помог доставить Максима в НИИ неотложной детской хирургии.

Что касается виновника аварии, то по словам Ольги он даже не извинился перед ней, помог лишь 10 тыс. рублей, которые выслал ей только через несколько месяцев после ДТП. Оказалось у лихача не было водительских прав. Все это время он находился под подпиской о невыезде. Ему грозило до двух лет лишения свободы, но колонии, он все же избежал.

- 27 ноября Северобайкальский суд вынес ему приговор, - написал Игорь Комиссаров на своей странице в соцсети. – Ему всего лишь ограничили свободу на 2 года, 3 месяца, и лишили права заниматься деятельностью по управлению транспортом на 2,5 года. Виновнику также запрещено менять место жительства без разрешения и покидать Северобайкальский район. Также суд взыскал с него 7 тысяч 400 рублей.