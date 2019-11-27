2019-11-27T15:07:58+03:00
Общество

Лихач из Бурятии, который сбил 11-мальчика и расколол ему череп, избежал колонии

Нарушителю ограничили свободу на 2 года, 3 месяца
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
11-летний Максимка с мая прикован к постели. Фото: личный архив Ольги Галенко11-летний Максимка с мая прикован к постели. Фото: личный архив Ольги Галенко
Изменить размер текста:

В Северобайкальске суд поставил точку в громком деле о страшном ДТП, которое произошло 7 мая этого года в небольшом селе Новый Уоян. В тот вечер, водитель Жигулей, выехав на тротуар, сбил на нем 11-летнего Максима Чиркова, который вышел из дома, чтобы встретиться с другом. От удара Максим отлетел на несколько метров, и упав, сильно ударился головой.

Прибежав в больницу и поговорив с врачами, маме мальчика Ольге Галенко самой стало плохо от того, что она услышала от медиков. Оказалось, у Максима не только был раздроблен таз и сломаны ноги. От удара череп мальчишки буквально раскололся, из-за оскольчатых переломов у него началось внутреннее кровотечение. Максим впал в кому, и пришел в себя лишь спустя два месяца. За 4 месяца восстановления, школьник перенес уже три трепанации черепа.

Несмотря на то, что врачи не могли гарантировать Ольге полное восстановление сына, сдаваться она не собиралась и решила, во что бы то ни стало поставить Максима на ноги. Кроме постов в соцсетях женщина обратилась за помощью к уполномоченному по правам ребенка России. Мать хотела, чтобы ей помогли увезти сына в хорошую клинику - показать его опытным нейрохирургам. В середине октябрян с Ольгой связался бывший помощник главы Следственного комитета Игорь Комиссаров, который сейчас работает в связке с уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой, и помог доставить Максима в НИИ неотложной детской хирургии.

Что касается виновника аварии, то по словам Ольги он даже не извинился перед ней, помог лишь 10 тыс. рублей, которые выслал ей только через несколько месяцев после ДТП. Оказалось у лихача не было водительских прав. Все это время он находился под подпиской о невыезде. Ему грозило до двух лет лишения свободы, но колонии, он все же избежал.

- 27 ноября Северобайкальский суд вынес ему приговор, - написал Игорь Комиссаров на своей странице в соцсети. – Ему всего лишь ограничили свободу на 2 года, 3 месяца, и лишили права заниматься деятельностью по управлению транспортом на 2,5 года. Виновнику также запрещено менять место жительства без разрешения и покидать Северобайкальский район. Также суд взыскал с него 7 тысяч 400 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Все равно тебе водить…
Вместе с Ольгой Александровной Никоновой, президентом Ассоциации юношеских автошкол России, рассуждаем о воспитании грамотных водителей, навыках безопасного поведения на дороге и гадаем о судьбе ЮАШ: что было, что будет, чем сердце успокоится?
«Девочки хотят быть взрослыми»: Сергей Семенов разбирается в деле «Новой Шурыгиной», которую изнасиловали два парня
Самарский правозащитник, отсидевший за надругательство над настоящей Дианой Шурыгиной, вмешался в скандальную историю с изнасилованием 12-летней школьницы в Нижнем Новгороде
«Дети игнорировали учительниц и замечания!»: суд оставил на свободе школьного директора, который душил ученика
Теперь уголовное дело могут возбудить в отношении его коллег, детей и адвоката за лжесвидетельствование. Как педагог пошел на сделку со следствием и перевернул ход процесса - в материале КП-Новосибирск
Новости 24
Школьный автобус попал в ДТП в Иркутской области, десять кадетов попали в больницу
Газета "Комсомольская правда" к утреннему столу: доставка на дом или в офис с 1 декабря
Целевое обучение по программам среднего специального образования необходимо развивать в Иркутской области
Сергей Сокол: зарплата бюджетников и внимание муниципалитетам – приоритеты в работе над областным бюджетом
Банда вымогателей из Ангарска попыталась похитить имущество завода, угрожая директору
Обращение губернатора прекратит приватизацию иркутского ипподрома
Полицейские начали проверку после смертельного ДТП на Академическом мосту в Иркутске
Провожай старый год под "компот": Станьте участником нового проекта на радио «Комсомольская правда» в Иркутске
Кому корова, а кому афера: чтобы продать буренку за 17 тысяч, сибирячка перевела "фермеру" 53 тысячи
Трамвай сошел с рельсов на улице Партизанской в Иркутске
В Улан-Удэ машина, обмотанная туалетной бумагой, развеселила пользователей сети
Четверых сибиряков осудили за хищение боеприпасов с военного склада
Службы строительного и жилищного надзора Иркутской области продолжат работу в прежнем режиме
Прием предпринимателей на площадке ТПП Восточной Сибири провели представители УФССП региона
Маршрутка №32 столкнулась с Toyota RAV4 в Иркутске: пострадал один человек
Сибиряка, который убил жену, за то, что просила его найти работу, приговорили к 9,5 годам колонии
Байкальская токката 2019: иркутяне два дня смогут бесплатно наслаждаться органной музыкой
За наезд на коллегу судили жительницу Братска
Прогноз погоды на 27 ноября в Иркутске: днем -11 градусов
Смертельное ДТП на Академическом мосту в Иркутске: один человек погиб в столкновении КамАЗа и Toyota RAV4
Олимпийский чемпион по боксу Гайдарбек Гайдарбеков проведет мастер-класс в Иркутске
Бил или не бил, вот в чем вопрос: директора школы в Сибири судили за избиение учеников
Сибиряк надругался над школьницей, но признал это только на очной ставке
Новый год как в сказке: городскую площадь в Бурятии украсит сказочная рождественская карета
В Иркутской области школа выплатит ученице компенсацию за сломанную ногу
СМИ: врачи назвали основные причины внезапной сердечной смерти
В МВД рассказали о преступлениях, которые совершаются чаще в преддверии Нового года
Провожай старый год под "компот": Станьте участником нового проекта на радио «Комсомольская правда» в Иркутске
Причина пожара в мебельном магазине в Иркутске: по предварительной версии, неисправна электропроводка