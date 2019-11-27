«Саянский бройлер»: качество подтверждено высокими наградами

Продукция агрохолдинга «Саянский бройлер» отмечена золотыми и серебряными знаками федерального конкурса «100 лучших товаров России». Генеральному директору предприятия Александру Романовскому вручена персональная награда - почетный знак за достижения в области качества. В число призеров национального рейтинга агрохолдинг входит уже на протяжении ряда лет, и это неслучайно. Жители региона прекрасно знают, что, покупая продукцию «Саянского бройлера», они выбирают качество.

Фото ООО "Саянский бройлер"

В этом году золотой знак качества «100 лучших товаров России» предприятию присудили за тушку цыпленка-бройлера. Натуральные полуфабрикаты завоевали серебро.

Фото ООО "Саянский бройлер"

В среднем предприятие ежегодно производит порядка 30 тыс. тонн мяса птицы, закрывая региональную потребность на 50%. Качество подтверждено международным сертификатом безопасности производства продуктов питания ХАССП (ИСО 22 000). Как отметил председатель совета директоров ООО «Саянский бройлер» Владислав Буханов, собственная кормовая база и комбикормовый завод позволяют предприятию производить продукцию высокого качества по приемлемой цене.

Фото ООО "Саянский бройлер"

- Каждодневная работа над качеством - это святая обязанность любого производителя, какие бы современные технологии он ни применял, - сказал Владислав Буханов.

«Саянский бройлер» уже давно в числе первых внедряет инновационные технологии в сфере сельского хозяйства и пищевой промышленности. Агрохолдинг своим примером доказывает, что использование современных технологий позволяет увеличить объемы производства, повысить качество выпускаемой продукции и при этом облегчить труд людей.

- Мы всегда ставим перед собой цель - сегодня быть чуть лучше, чем вчера, и стараемся максимально точно соблюдать регламенты производства, условия транспортировки, хранения и реализации охлажденной продукции. На всех этапах технологического процесса, от поля до прилавка, у нас налажен строгий контроль, - подчеркнул генеральный директор агрохолдинга Александр Романовский. - Мы ежегодно принимаем участие в конкурсе «100 лучших товаров России». Получать высокую оценку нашего труда всегда приятно. Каждая награда - это заслуга всего коллектива.

https://www.s-broiler.ru/

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