2019-11-27T12:38:36+03:00
Общество

«Слата» - один из быстрорастущих региональных продуктовых ритейлеров страны

В группу компаний входит розничная сеть супермаркетов «Слата» и дискаунтеров «ХлебСоль». Магазины развиваются на территории Иркутска, Улан-Удэ, Читы и других городов региона
Дарья АМУРСКАЯ
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«Слата» - один из быстрорастущих региональных продуктовых ритейлеров страны. Фото ООО «Маяк»«Слата» - один из быстрорастущих региональных продуктовых ритейлеров страны. Фото ООО «Маяк»
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В 2002 году была образована торговая сеть «Слата» - один из лидеров рынка розничной торговли Иркутской области и одна из крупнейших торговых сетей Сибири и Дальнего Востока. Сейчас компания развивает три формата торговли: супермаркет «Слата», продуктовый дискаунтер «ХлебСоль», интернет-магазин.

«Слата» в свое время успела расположить торговые точки так, чтобы покупателю было удобно в них заходить по дороге домой. Поэтому сейчас местная сеть супермаркетов чувствует себя уверенно даже на фоне разговоров о возможном приходе в регион крупных игроков.

С 2017 года в компании ведет деятельность «Проектный офис», который обеспечивает реализацию стратегии и эффективное управление проектами.

ГК «Слата» - первый ритейлер на территории России, который в 2019 году стал использовать в работе французское приложение Wektoo, которое успешно применяют одни из самых крупных ритейлеров Европы - Carrefour, E.Leclerc, Intermarche и другие.

С помощью приложения можно «управлять сроком годности товара», контролировать товарные запасы, снижать затраты.

На ноябрь 2019 года группа компаний объединяет 84 супермаркета «Слата» и 177 дискаунтеров «ХлебСоль». За последние пять лет рост сети магазинов ГК «Слата» составил почти 20% в год.

Формат дискаунтера появился на рынке продуктовых магазинов Сибири не так давно, но уже прочно занял свои позиции и устойчиво развивается. Сеть дискаунтеров «ХлебСоль», входящая в состав ГК «Слата», в ноябре 2019-го отметила свое пятилетие. К концу года в Иркутской области будет 200 магазинов «ХлебСоль», в Забайкальском крае около 40. Пока существующая концепция дискаунтеров изменений не требует. Первые обновления планируются в 2021 году. Это будет движение к более качественному предложению с сохранением преимуществ магазина низких цен.

Магазины развиваются на территории Иркутска, Улан-Удэ, Читы и других городов региона. Фото ООО «Маяк»

Магазины развиваются на территории Иркутска, Улан-Удэ, Читы и других городов региона. Фото ООО «Маяк»

В 2019 году компания запустила программу модернизации, основанную на современных трендах. Если сегодня посещаемость сети супермаркетов «Слата» оценивается в среднем в 133 тысячи человек в день, то после обновления ожидается рост этого показателя более чем на 20%.

Первый супермаркет в рамках новой концепции уже открылся в Иркутске. До конца года появится еще один. Суть изменений - удовлетворение потребностей покупателей, которые выбирают здоровый образ жизни и здоровое питание, а также тех, кто всегда спешит и хочет приобретать готовую еду из линейки foodtogo. «Слата» - два мира» - так представили концепцию модернизации супермаркетов.

Еще один крупный проект 2019 года - открытие распределительных центров в Иркутске, Братске и Чите.

В дальнейших планах - модернизация фабрики-кухни. Это будет отдельное подразделение, работающее как внутренний поставщик. Площадь фабрики расширят до 5 тысяч квадратных метров, а направления производства оптимизируют. Объем выпуска продукции в зависимости от сезона составит от 17 до 20 тонн в день.

Меняться и не стоять на месте - кредо группы компаний «Слата».

ИСТОЧНИК KP.RU

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