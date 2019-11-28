2019-11-28T08:39:31+03:00
Происшествия

«Она пыталась помочь ребенку во время приступа»: медсестру из интерната для умственно-отсталых детей в Иркутской области обвиняют в истязании ребенка

Директор учреждения, сотрудница которого якобы ударила ребенка, предполагает, что мамочка, что снимала видео, неверно истолковала действия» [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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«Она пыталась помочь ребенку во время приступа»: медсестру из интерната для умственно-отсталых детейв Иркутской области обвиняют в истязании ребенка. Фото: "Инцидент Иркутск".«Она пыталась помочь ребенку во время приступа»: медсестру из интерната для умственно-отсталых детейв Иркутской области обвиняют в истязании ребенка. Фото: "Инцидент Иркутск".
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Новый скандал в Иркутской области: медсестра интерната для умственно-отсталых детей якобы жестоко обращается с больным ребенком. Видео, снятое в палате областной детской клинической больницы Иркутска, появилась в социальных сетях накануне.Одна из мамочек, проходившая лечение со своим ребенком в больнице,сняла на камеру смартфона, как прямо в палате медсестра, приставленная к ребенку-инвалиду, резко бросает мальчика на кровать, дает ему подзатыльник и грубо обращается. Видео попало в сеть, а оттуда в Следственный комитет. Там изучили кадры и возбудили уголовное дело по статье «Истязание малолетнего». Выяснилось, что в больницу ребенок приехал с младшей медицинской сестрой из Саянского детского дома-интерната для умственно отсталых детей.

- Эта медсестра работает у нас с 2014 года, - рассказал корреспонденту «КП» -Иркутск» директор ОГБУСО «Саянский детский дом – интернат для умственно отсталых детей» Лариса Бухарова. – За 5 лет никаких должностных нарушений за ней не было замечено, также как и жалоб от пациентов и коллег. У нас везде установлено видеонаблюдение, так что в любом случаем, мы бы заметили неладное. Кроме того, она прошла у нас курсы повышения квалификации на младшую медсестру.

Отметим, что в Саянском доме-интернате живут около 300 ребят. Заболевания у них разные — ДЦП, умственная отсталость, синдром Дауна. Некоторые из них считаются необучаемыми, другим медики прогнозировали полную неподвижность. То есть, воспитанники достаточно тяжелые. Когда детишкам требуется медицинская помощь, их отправляют в Иркутск в сопровождении медсестры. В ее обязанности входят уход и помощь в медицинских процедурах. Вот и женщина, которую сейчас подозревают в жестоком обращении с ребенком, по словам Ларисы Бухаровой уже не раз выезжала в такие командировки, в том числе именно с этим 15-летним мальчиком, за которым она присматривала в этот раз. Никаких ЧП не было. Кстати, после того, как с медсестрой пообщались следователи, поговорила со своей подчиненной и директор интерната.

- Мы общались по телефону, - продолжает Лариса Бухарова. – На мой вопрос, что там произошло, она ответила, что никаких противоправных действий не совершала. Мол, оказывала ребенку первую медицинскую помощь. Дело в том, что мальчика отправили на лечение, так как у него участились приступы. В иркутской больнице, они повторялись два дня подряд, и она пыталась ему помочь. Говорит, что подзатыльника не давала. Во время приступа начала его поить, он дернулся, и она придержала ему голову. По ее словам, мамочка, которая сняла на камеру, неправильно поняла ее действия.

Также Лариса Бухарова созванивалась со своими иркутскими коллегами, и те якобы, также не видели никакого насилия над ребенком. Тем не менее, медсестру пока отстранили от работы. Вместо нее руководство интерната отправило в Иркутск другого медработника. Вопрос об увольнении будет решаться после внутреннего служебного расследования. Еще раз встретиться с медсестрой, директор планирует после ее возвращения в Саянск.

- До сих пор не могу понять, что там произошло на самом деле, - говорит Лариса Бухарова. –Я поговорила по телефону с той самой мамочкой, которая сняла видео. Она объяснила, мол, не ожидала, во что это выльется. Но ей показалось, что медсестра обращается грубо. Опять же, она не исключает, что возможно, не поняла правильность действий.

По словам Ларисы Бухаровой, подозреваемая медсестра в слезах уже попросила прощения у своего руководства. Удалось дозвониться до этой женщины и нам.

- Мне просто нужно было предотвратить приступ у ребенка, чтобы не было летального исхода, - поясняет медсестра, которая только вернулась в Саянск. – Удара там не было…

После этого, женщина попросила дать ей немного отдохнуть, и пообещала связаться с нами позже, чтобы рассказать свою версию случившегося. Пока же следователи проводят проверку по этому инциденту. «Комсомолка» продолжает следить за развитием событий.

МНЕНИЕ ВРАЧЕЙ

Сергей Пак, заведующий неврологическим отделением, главный внештатный детский специалист-невролог Иркутской области

- В 2019 году по программе помощи детям-инвалидам из Саянского дома-интерната больницу посетили уже 8 маленьких пациентов. Такие дети обычно имеют не только двигательные нарушения, но и грубые эпилептические приступы. Ребенок на видео страдает тяжелой формой ДЦП с V уровнем нарушения глобальных моторных функций, умственной отсталостью, фокальной эпилепсией и болезнью Дауна. Безусловно, ему требуется специальный уход, поэтому к ухаживающей медсестре предъявляется ряд требований, которые врач предварительно обговаривает с директором дома-интерната. На видео лично я не заметил особой грубости в действиях ухаживающей. Возможно, эта резкость в движениях зависит от типа ее характера. Ребенок чист, ухожен, никаких следов насилия мы не обнаружили. Было ли жестокое обращение с ребенком – это выяснят следователи.

Жестокое обращение с ребенком-инвалидом в Иркутской больнице.Видео: irkutsk_chp (Инстаграм)

ИСТОЧНИК KP.RU

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