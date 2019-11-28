2019-11-28T12:29:45+03:00
Авто

Троллейбус № 5 запустили через Академический мост

Новый маршрут соединяет микрорайон Университетский и сквер Кирова
Любовь АРБАТСКАЯ
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Троллейбус № 5 запустили через Академический мостТроллейбус № 5 запустили через Академический мостФото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Жителям Университетского микрорайона однозначно теперь удобнее ездить на работу и учебу в центр Иркутска. А все потому что 28 ноября для них запустили новый троллейбусный маршрут № 5 через Академический мост до сквера Кирова.

Пассажиров будут возить шесть «рогатых», все они современные, просторные и теплые. А еще низкопольные, то есть доступные для инвалидов. В салонах – обогреватели и удобные сидения, система видеонаблюдения. И даже USB–зарядки для гаджетов имеются, так что можно будет спокойно сидеть в интернете или слушать музыку по пути в офис.

– В ноябре, 49 лет назад, в Иркутске был запущен самый первый в городе троллейбус, ну а сейчас мы открываем новый, десятый, городской маршрут, – отметил мэр города Дмитрий Бердников. - В прошлом году в Иркутске на общественном городском транспорте перевезли 80 миллионов человек и более 30% из них ездили на троллейбусах и трамваях.

Где ближайший троллейбус № 5, пассажиры смогут заранее посмотреть в приложении «Умный транспорт», поскольку машины оборудованы системой ГЛОНАСС. И еще об удобствах – проезд можно оплатить по карте, а не подсчитывать каждый раз мелочь.

Ну а в скором времени новые троллейбусы начнут ходить в Ленинский округ. Уже в 2020 году начнут проектировать контактную сеть по маршруту Иннокентьевский мост – улица Олега Кошевого – Розы Люксембург – 21-й Советский переулок и обратно, по улице Баумана – 18-й Советский переулок – Розы Люксембург.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

17,5 километров - длина нового маршрута

4 километра кабеля проложили для запуска троллейбуса

300 новых опор оборудовали для движения «рогатого»

КОНКРЕТНО

Расписание движения троллейбуса № 5

Троллейбусы будут курсировать от сквера Кирова до микрорайона Университетский с 6.20 до 22.30 часов. Интервал - 10-15 минут.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Новый транспорт в городе

Только за прошлый год в муниципальный автопарк купили шесть новых автобусов, пять троллейбусов, дополнительно стали ездить 10 трамваев. Ну а в этом году уже появилось два новых автобуса, оборудованных для инвалидов, и девять троллейбусов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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