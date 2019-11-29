2019-11-29T05:47:11+03:00
Происшествия

«Если у тебя есть совесть, сдайся и помоги детям»: просит мать иркутянки, которую насмерть сбил лихач и скрылся

Нарушителя, сбившего женщину на улице Трактовая не могут найти уже полтора месяца [видео]
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
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«Если у тебя есть совесть, сдайся и помоги детям»: просит мать иркутянки, которую насмерть сбил лихач и скрылся. Фото: предоставлено Ольгой Кордак.«Если у тебя есть совесть, сдайся и помоги детям»: просит мать иркутянки, которую насмерть сбил лихач и скрылся. Фото: предоставлено Ольгой Кордак.
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Пенсионерка Ольга Кордак вот уже полтора месяца не решается посмотреть видео последних секунд жизни своей дочери Елены Кабановой. Вечером, 16 октября, 39-летняя женщина погибла в страшном ДТП на улице Трактовая в Иркутске. В районе остановки «Бакалея», ее на огромной скорости сбил неизвестный автомобиль.

Жуткие кадры аварии, которые записала видеокамера, висящая неподалеку, слабонервным лучше не смотреть. Все произошло на светофоре. Елена, дождавшись пока ей загорится зеленый сигнал, ступила на «зебру» и начала переходить дорогу. В правом ряду, перед стоп-линией остановилась машина, чтобы пропустить пешеходов. Женщина даже не успела дойти до середины проезжей части, как на огромной скорости, ее буквально снес автомобиль, водитель которой, судя по всему собирался проскочить на красный. Чудом он не зацепил еще двух мужчин, которые шли на несколько шагов впереди Елены.

Водителя, насмерть сбившего женщину на пешеходном переходе, разыскивают в Иркутске.ГУ МВД по Иркутской области

Именно они, еще не отойдя от шока, вызвали отлетевшей на несколько метров иркутянке, скорую помощь. Лихач, не то что не остановился, он наоборот нажал на газ и скрылся с места трагедии. Трусливо уезжающего нарушителя зафиксировали камеры видеонаблюдения, установленные вдоль Трактовой. Когда врачи приехали на место ДТП, Елена еще дышала. Ее доставили в больницу, где она скончалась спустя несколько часов от тяжелейших травм. Нарушителя по горячим следам поймать не удалось.

- На днях прошло 40 дней с момента смерти моей дочери, а виновник ее гибели до сих пор не найден, - плачет в разговоре с корреспондентом «КП-Иркутск» мама Елены Ольга Кордак. – Как идет расследование, и поиск этого водителя нам не рассказывают. Вроде бы все записала видеокамера, тогда почему не определили марку машины? Еще на сумочке дочки осталась краска авто. Нам сказали, что, судя по ней, машина, возможно уже была в аварии, и ее перекрашивали в каком-то автосервисе в подворотне.

В тот вечер, по словам матери, Елена возвращалась домой с работы. Женщина трудилась в финансовом отделе одной из компаний. Год назад Елена, которая воспитывала с мужем двоих детей 13 и 17 лет, взяла в ипотеку квартиру. Каждый месяц супруги должны были выплачивать по 14 тысяч рублей.

- Муж дочери, который остался с двумя детьми, с его зарплатой в 13 тысяч рублей, не потянет этот кредит, - продолжает Ольга Ермолаевна. - Мы с отцом Лены уже пенсионеры, помогаем им как можем. Хорошо, что похороны дочки оплатила компания, в которой она работала. Но я боюсь, что если мы не сможем гасить ипотеку, мои внуки могут остаться на улице. Я не представляю, как сейчас живет тот водитель, зная, что он принес нам такое горе. Уже полтора месяца я прошу в соцсетях отозваться очевидцев ДТП и сдаться виновника. Пока тишина. Хочется еще раз обратиться к лихачу: «Конечно, простить тебя я не смогу, и если тебя посадят, легче мне не будет. Но если у тебя есть совесть, хотя бы помоги детям, которых ты оставил без матери.

Призывали водителя явиться самостоятельно для дачи разъяснений и полицейские, и пользователи соцсетей. Однако, он так и не объявился. Точно неизвестна пока даже марка его машины.

- Действительно, розыск водителя, совершившего это ДТП, продолжается, - отвечают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Дело находится в Главном следственном управлении. Из-за качества картинки определить марку и тем более госномер авто не удается. Предположительно, это кроссовер. Проверено около 900 подходящих под описание машин, но результатов это не принесло.

В какой тайный гараж запрятал автомобиль, водитель, сбивший Елену и как ему удалось добраться до него незамеченным, учитывая, что авария произошла около 19.30 часов, вот вопросы, на которые сейчас ищут ответы полицейские и родные погибшей женщины. Не исключен и тот вариант, что лихач смог, не предоставляя документов, сдать авто на какую-нибудь подпольную разборку, или вовсе уехал на ней в другой регион.

ИСТОЧНИК KP.RU

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