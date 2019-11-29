Генпрокуратура: над «плачущим» медведем, привязанным к забору поликлиники в Бодайбо, не издевались

В октябре по интернету разлетелось видео, на котором гималайский мишка из передвижного цирка привязан к забору поликлиники в Бодайбо. Косолапый топчется на двух лапах и ревет в голос, а за кадром его ласково зовут: «Топтыжка!» Этот ролик вызвал негодование у пользователей интернета, многие были уверены, что над животным издеваются. Тогда «Комсомолка» поговорила со специалистом из местной администрации и директором самого цирка, и они объяснили, что медвежонок так «разговаривает».

- Мишка таким способом общается со своей дрессировщицей, она как раз стояла рядом и собиралась угостить его сосисками, - пояснил руководитель цирка Евгений Захаров. – Я сам снял это видео, но даже не думал, что оно вызовет такой негатив. Ведь никто над медвежонком не издевался!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1088" height="1088" src="https://www.irk.kp.ru/video/embed/737030" frameborder="0"></iframe> Медведь из цирка-шапито кричал, стоя возле больницы в Бодайбо.Видео: Евгений ЗАХАРОВ.

- Сотрудники полиции провели проверку, и доводы о жестоком обращении с животными подтверждения не нашли, - прокомментировал историю официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации Александр Куренной. - В тот же день ветеринарный врач Бодайбинской станции по борьбе с болезнями животных осмотрел тех животных, которые на территории этого передвижного цирка находились, проверили условия их содержания, установили, что животные не истощены, что все они имеют ветеринарные паспорта, идентификационные номера - чипы - в соответствии с законодательством. Животные были помещены в специальный вольер, корма у них достаточно.

По словам Александра Куренного, цирк все-таки расположился на территории поликлиники, не имея на то разрешения. Поэтому оттуда ему пришлось переехать. Но принимать меры со стороны прокуратуры необходимости не было.

А в ноябре по интернету распространилась вторая волна возмущения по поводу того же передвижного цирка. На этот раз, остановившись в Усть-Куте, его сотрудники снова показывали якобы "плачущего" гималайского мишку местным жителям. Этой историей тоже заинтересовались в Генпрокуратуре РФ и провели проверку.

- Медведь не плакал, это был, видимо, один из трюков, которым он обучен, - поясняет Александр Куренной. - На самом деле, никакое свое тяжелое состояние или горе медведь не выражал. Нарушений законодательства и жестокого обращения с животными там не было.

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