Молочные зубы у ребенка: лечение и профилактика, выбор детской стоматологии в Иркутске

Даже внимательные и ответственные родители не всегда уделяют должное внимание здоровью молочных зубов своих малышей. Многие почему-то считают, что зубы у детей нужно беречь и лечить только тогда, когда произойдёт их смена. Врачи иркутской детской стоматологии "Кристалл" предупреждают об ошибочности такой точки зрения. Не лечить молочный зуб - это не просто невнимание, это серьезная ошибка!

От состояния молочных зубов напрямую зависит здоровье постоянных. На месте больного молочного зуба может вовсе не прорезаться будущий постоянный, так как поражение перейдёт на зачаток зуба и «убьёт» его. Кроме того, именно здоровые молочные зубы выполняют функцию формирования нормальной челюсти ребенка. Если малыш теряет молочный зуб до срока его физиологической смены начинаются различные деформации, связанные с прикусом. А на исправление этих дефектов родителям придется потратить массу усилий и средств.

Фото: архив "Кристалл"

Кариес - главная проблема, которой подвержены зубки малышей, ведь их эмаль зубов в разы тоньше и менее минерализирована. Как только ребенка переводят с грудного вскармливания на так называемый "общий стол", вероятность развития кариеса резко возрастает. И само заболевание развивается стремительно - от появления едва заметных пятнышек на эмали до пульпита может пройти всего несколько недель! Насколько же проще просто регулярно приводить ребенка на профилактический осмотр к детскому стоматологу - и гарантированно избежать подобных проблем.

Как сберечь зубы у детей: профилактика намного проще лечения!

В детском отделении семейной стоматологии "Кристалл" именно профилактике заболеваний полости рта уделяют максимум внимания. Имеющееся в клинике оборудование позволяет выявлять кариес на самых ранних стадиях его возникновения, и это очень важно. Лечение в таком случае максимально щадящее, зачастую даже не используется традиционная бормашина: можно обойтись без постановки пломб. Врач вылечит зуб, ребенок же будет не только не испуган, а даже увлечен происходящим процессом!

Важные профилактические меры, проводимые стоматологами "Кристалла" - фторирование, а также герметизация фиссур. Эти манипуляции позволяют надежно защитить каждый молочный зуб от поражения "кариозными монстрами", причем на продолжительный срок.

Выбираем детскую стоматологию в Иркутске: где вылечат молочный зуб без боли и слез?

Но вот знакомая многим родителям ситуация: болит зуб, ребенок плачет, но при этом все равно отчаянно боится процесса лечения. Что же делать? Разумней всего будет привести малыша именно в "Кристалл". Во-первых, здесь обязательно найдут возможность принять вас срочно, а во-вторых - предложат лечение под седацией. Именно седация позволяет провести лечение полностью безболезненно и, что особенно важно - не испугать и не травмировать психику малыша. Это не наркоз, а легкое воздействие успокаивающего газа, который малыш будет вдыхать через специальную маску. Ребенок остается в сознании, но при этом расслабляется, успокаивается и не испытывает никакого стресса. Наоборот - такое лечение очень интересно малышам! А врач получает возможность выполнить все лечебные манипуляции быстро, предельно точно и аккуратно.

Фото: архив "Кристалл"

Надо сказать, врачи "Кристалла" всегда стремятся к тому, чтобы сохранить каждый молочный зуб ребенка до времени его естественной смены. Каждый стоматолог клиники - еще и настоящий детский психолог, умеющий найти общий язык с любым маленьким пациентом. Родители, приводящие детей в "Кристалл", уверены - любые проблемы с зубами будут решены, и завтра все изменится к лучшему!

Контакты Семейная стоматология Кристалл Иркутск, ул. Боткина 7/2, тел. +7 (3952) 50-52-03. Сайт cristal-clinic.ru

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