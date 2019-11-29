Как фрукты и овощи попадают на полки магазинов и почему бананы пользуются наибольшим спросом у сибиряков

Приближаются новогодние и рождественские дни – время, которое у многих ассоциируется с ароматом мандаринов, многочисленными овощными и фруктовыми салатами, красиво накрытыми столами. Но как же выбрать те самые овощи и фрукты, чтобы с их помощью создать действительно праздничное настроение? На что прежде всего необходимо обращать внимание, обходя продуктовые прилавки? Чтобы найти ответы на все эти вопросы, мы отправились в распределительный центр группы компаний «Слата», куда ежедневно поступают свежие фрукты и овощи со всего мира. Как везут такой товар, как хранят и для чего нужны камеры газации? Эти секреты нам любезно согласились раскрыть Вита Демина, руководитель отдела качества ТС «Слата», и Ольга Семирикова, ведущий товаровед-эксперт ТС «Слата».

Как фрукты и овощи попадают на полки магазинов. Слата раскрыла секреты транспортировки, хранения и обеспечения качества сезонных продуктов.

Около распределительного центра постоянно стоят огромные фуры и грузовики - одни разгружаются, доставив товар; другие, наоборот, загружаются и везут коробки с мандаринами, бананами и прочими вкусностями в магазины сети «Слата» столицы региона и других городов области.

Распределительный центр группы компаний «Слата». Фото ООО «Маяк»

Не все фрукты и овощи, проделав путь в тысячи километров до Иркутска, оказываются потом на прилавках. Некоторые машины даже не разгружают, а сразу отправляют назад, к поставщику. Дело в том, что в компании «Слата» большое внимание уделяют качеству продукции и каждую партию товара тщательно проверяют. В частности, огромное значение имеет температурный режим внутри рефрижератора. Если он не соблюдался, машину развернут.

- Критической температурой для мандаринов является 0 градусов. Бананы - вообще очень сложный для транспортировки товар, их можно хранить только при 12 - 14 градусах тепла. При этом коробки нельзя ставить плотно друг к другу, должна быть вентиляция, - пояснила Вита Демина.

В машине с бананами температуру измеряют по всем углам и посередине. Коробки, которые стояли в более прохладных местах, вскрывают и осматривают. Специальным прибором с иглой измеряют температуру внутри фрукта. Затем, разломив плод пополам, смотрят, соответствует ли его цвет необходимым параметрам; проверяют другие характеристики, по которым в итоге определяют, переморожен банан или нет. Если да, на полки магазина он не попадет, тоже вернется к поставщику.

Если товар проверку прошел, он отправляется на хранение в специальное помещение либо сразу в камеры газации. Так как бананы приезжают в Иркутск зелеными, необходимо, чтобы они дозрели.

За камерами установлено круглосуточное наблюдение. В них поддерживаются определенная температура и влажность. Сам газ, который там распыляется, абсолютно безвреден для человека - это азот с этиленом, причем последний выделяется самими фруктами в процессе естественного созревания.

- Дозревают бананы в среднем от 4 до 7 дней, после чего отправляются в магазины. Примечательно, что именно эти фрукты пользуются наибольшей популярностью у иркутян. Только компания «Слата» в год продает 7 тыс. тонн бананов. На втором месте яблоки – около 5 тыс. тонн. И только потом идут мандарины – 3,5 тыс. тонн, – рассказала Ольга Семирикова.

В год «Слата» продает 7 тыс. тонн бананов. Фото ООО «Маяк»

Кстати, в «Слате» представлены разные сорта этого фрукта, но все они из Эквадора. Из Южной Америки груз везут морским транспортом, а затем по территории России - автомобильным. Весь путь от поля до прилавка занимает около месяца.

В целом в торговой сети есть фрукты и овощи из разных уголков мира. В этом году Россельхознадзор ввел запрет на ввоз из Китая в Россию яблок, груш, слив, нектаринов, абрикосов и персиков, поэтому этих видов фруктов из Поднебесной на прилавках нет.

Также компания «Слата» самостоятельно направляет поступающую из разных стран продукцию на исследования, результаты которых свидетельствуют о качестве.

В самом распределительном центре фрукты перебирают, измеряют их калибр. Бракованные плоды возвращают поставщикам.

- Перед нами стояла задача добиться обеспечения качества и безопасности товара. Мы этой цели практически достигли и пошли дальше: решили, что на витринах наших магазинов должны быть не только качественные, но и действительно вкусные фрукты. Для этих целей приобретен рефрактометр, который измеряет уровень сахара в плодах и дает точную информацию о степени зрелости фруктов, - сообщили товароведы «Слаты».

Также они дали несколько советов покупателям, связанных с выбором фруктов и овощей в магазине. Так, например, приобретая апельсины, следует обращать внимание на кожуру, которая должна быть не бугристой, а гладкой и блестящей.

Яблоки для лучшей сохранности могут быть покрыты воском. Перед употреблением такие плоды нужно хорошо промыть горячей водой. Но обычно чем проще яблоко на вид, тем оно вкуснее.

Чтобы выбрать спелое авокадо, нужно немного сжать плод в руках. Если он поддается нажатию, то созрел; если твердый, то недлительное хранение вместе с яблоками поможет ему достичь нужной кондиции. А вот крупные коричневые пятна на поверхности могут говорить о том, что авокадо начало портиться.

Крона (хвостик) у хорошего ананаса густая, зеленая, без сухих листьев. Попробуйте потянуть за листик у основания: у спелого ананаса он легко подастся вперед, а то и вовсе вырвется. Если крона ананаса без особых усилий рассыпается по листочкам, то плод явно перезрел.

В магазинах группы компаний «Слата» за состоянием овощей и фруктов тщательной следят. Торговая сеть гарантирует высокое качество продукции и приглашает в свои супермаркеты постоянных и новых клиентов.