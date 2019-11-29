Провожай старый год под "компот": Станьте участником нового проекта на радио «Комсомольская правда» в Иркутске
Уважаемые читатели, друзья и партнеры «КП», приглашаем стать участниками нового предновогоднего проекта на радио «Комсомольская правда» в Иркутске (91,5 FM) «Компот с Натальей Кравченко!».
То, что вы всегда хотели рассказать, но боялись попробовать!
- Беседы без купюр
- Дискуссии на самые острые темы
- Персоны
- Самые откровенные вопросы
Вам есть что рассказать и обсудить? Тогда милости просим!
Почему компот? Да на самом деле все просто: в столовой «Комсомолки» всегда есть этот вкусный напиток - такая вот традиция. И благодаря именно компоту ведущая нового шоу Наталья Кравченко, руководитель проекта радио «Комсомольская правда» в Иркутске, когда-то согласилась стать частью «Комсомолки»!
И вас, дорогие друзья, мы приглашаем на интересный разговор под полезный напиток. Кружку наивкуснейшего компота гарантируем!
Хотите закомпотиться? Звоните 8 (3952) 208-004.
ИСТОЧНИК KP.RU