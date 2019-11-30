Хрупкий лед: полицейские под Ангарском спасли тонущего рыбака
Трое приятелей, которые в начале ноября вытащили тонущего рыбака на реке Ангара из полыньи, оказались сотрудниками полиции. Об этом сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк. За героический поступок мужчин ждет награда.
- Младший лейтенант полиции Александр Абросимов, пенсионер МВД Виталий Невидомский и местный житель Дмитрий Кузьминых спасли рыбака, провалившегося под лед, - рассказала Ирина Волк. – Они приехали на Ангару рыбачить, неожиданно услышали крики о помощи и поспешили на подмогу.
Трое рыбаков спасли ангарчанина из полыньи.
Оказалось, что в 20 метрах от берега такой же любитель подледной рыбалки провалился в полынью. Одежда его промокла, из-за этого он не мог самостоятельно выбраться на берег. Да еще и ко всему прочему кромка льда была достаточно тонкой. Поблизости с тонущим мужчиной стоял, не зная, что делать, его сын – инвалид. Он просто физически не мог помочь отцу.
Тогда трое приятелей взяли веревку, бросили ее утопающему, выстроились по цепочке и вытянули мужчину из полыньи. Пострадавшему вызвали скорую, врачи диагностировали у него переохлаждение и отвезли в больницу.
Один из героев Виталий Невидомский заядлый рыбак. Фото: соцсети
- Младший лейтенант полиции Александр Абросимов десять лет служит в патрульно-постовой службе, - комментирует Ирина Волк. – Его товарищ Виталий Невидомский отработал в подразделении вневедомственной охраны 22 года и сейчас находится на пенсии. Третий участник этой истории – Дмитрий Кузьминых – охраняет местное промышленное предприятие.
«Комсомолка» уже подробно писала об этой истории. Напомним, видео спасательной операции попало в интернет, благодаря чему о героизме рыбаков узнали в МЧС. Руководство ведомства собирается наградить ангарчан.
ИСТОЧНИК KP.RU