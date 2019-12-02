Память о великом человеке

Нас отделяет 8 лет с той поры, когда ушел из жизни

Председатель ГКО КНДР Ким Чен Ир (17 декабря 2011 г.). Говорят, память человеческая теряется с течением времени, но память и тоска корейцев о нем все больше умножаются из года в год.

Задушевный человек

По-человечески он был очень добросердечным, задушевным. С детских лет его отличали доброта и оптимистический характер. Он любил быть среди друзей, в массах. Всегда был чуток к чужим нуждам, очень толков, сообразителен. И с отрочества к нему относились сверстники с открытой душой, очень любили его. Коллектив, где он был, говорят, всегда был жизнедеятелен, полон живой энергии и веселости.

В будни он очень любил музыку и литературу. Порой он в одиночку слушал музыку, проводил время за чтением. Уже со школьной скамьи из-под его пера вышло немало стихотворений и песен, в числе которых, например, «Наш класс», «Думы о дружбе», «Желаю благополучия», «Моя мама». Уровень его творчества был столь высок, что даже профессионалы восхищались.

Любовь к музыке можно считать исключительной. Напомним, когда-то он сказал, что его первой любовью была музыка. Его взгляды и знания насчет музыкального искусства были необычайными, превысившими уровень профессионалов – такими, которые считались бы гениальными. Так, все поразительные успехи, достигнутые в этой стране с 1970-х годов в опере, драматургии, кинематографии, музыке и во всех других сферах литературы и искусства, были, можно сказать, кристаллом его больших способностей.

Китайская печать «Женьу чжоубао» в своей публикации под заголовком «Особый «режиссер» кино», рассказывая о том, что

Ким Чен Ир энергично направлял кинотворчество, отметила, что он, давно сведущий в кинематографии, работая в аппарате ЦК ТПК, внес громадный вклад в развитие отечественного киноискусства.

Страстный человек

В детские годы преподавательница дала ему характеристику, в которой, в частности, говорится: «Характер Ким Чен Ира подобен мощному потоку реки, и он не знает топтания на месте и застоя, устремляется только вперед».

«Ким Чен Ир по характеру доводит каждое начатое дело до конца».

С детских лет он, если взялся за начатое дело, так сосредоточил внимание на нем, что даже забыл окружающий мир. При чтении он, говорят, не испытывал , как гром грохочет на дворе, как льется дождь. Высота его многосторонних практических способностей является, можно сказать, результатом его неутомимых усилий, нарастающей страсти, подкрепленных врожденным дарованием.

Люди говорят: для формулирования революционной теории

Президента Ким Ир Сена он проштудировал такое огромное количество книг, что высота сложенных прочитанных книг больше «высоты постамента Монумента идей чучхе»;днем он справлялся с большим объемом работы, а ночью допоздна руководил литературно-художественным творчеством, и работающие вместе с ним даже не знали, когда он ложится спать, а когда встает с постели.

С аналогичной точки зрения можно считать, что «скоростной бой» в КНДР, нацеленный на сосредоточение всех сил на максимальном ускорении процесса работы при одновременном обеспечении ее самого высокого уровня качества, представляет собой в конечном счете воплощение в жизнь кимченирского способа созидания. Оно стало могучей движущей силой в свершении скачка вперед и ускорении процесса социалистического строительства в КНДР.

Человек с глубоким чувством долга

Ким Чен Ир очень дорожит чувством морального долга. Это самая большая составляющая в его личных человеческих качествах.

Один из тех, кто провел с ним свое детство, воспоминает, что везде он сразу очаровывал других и захватывал их сердца, эти его качества исходят из чувства бескорыстной любви к друзьям, особо прекрасных характерных черт и вместе с тем из его практических способностей.

Так, если что-то случится с друзьями, вместе живущими, или членами их семей, то он помогал им, отодвинув все дела на задний план. Однажды шел дождь как из ведра. Он передал свой плащ физически слабому другу, а сам, промокши под дождем, вернулся домой. В один из послевоенных дней он передал своему другу из трудной семьи свою зимнюю одежду, а сам носил старый маленький ватник.

Он никогда не забывал преподавателей ученических и студенческих годов. И через десятки лет непременно узнавал о них, передавал привет, был верным отношениям между учителем и учеником. Когда ушли из жизни сотрудники, он очень болел душой, проявлял искреннюю заботу о жизни их детей, семей.

Социальная атмосфера в КНДР, называемой «страной-клумбой человеческой привязанности», «одной большой семьей», может считаться ярким отражением в политике чувства морального долга, свойственного

Ким Чен Иру.

Материалы и фото предоставлены КНДР.