Думала, осложнения после гриппа - оказалось, рак: молодая мама из Бурятии борется со смертельной болезнью

Жизнерадостная, активная девушка, предприниматель и мама замечательной трехлетней дочки - такой в родном бурятском поселке Кырен все знают 29-летнюю Яну Мальцеву. Жизнь у девушки била ключом, развивался небольшой бизнес - магазинчик промышленных товаров. Но в феврале этого года к сибирячке пришла беда.

- Сначала я подхватила ОРВИ, потом пришла ангина, следом грипп, - вспоминает Яна Мальцева. - Месяц болела, кое-как вылечилась. И тут я почувствовала, что в груди один раз кольнуло. Я подумала, что это осложнения после долгих простудных болезней - мало ли, может, лимфоузлы воспалились? Появились странные ощущения после сна, грудь немела, будто бы я ее отлежала. Я испугалась, конечно, но на онкологию тогда и подумать и не могла.

Результаты УЗИ встревожили врача, и девушку отправили сдавать анализы и проходить обследование в онкологии. Прозвучал страшный диагноз - рак...

- Конечно, я паниковала, - рассказывает Яна. - Мне назначили химиотерапию, прошла восемь курсов. Затем облучение, а в планах - операция.

Яне пришлось оставить свой бизнес, и все силы и время бросить на борьбу со смертельной болезнью. Чтобы был хоть какой-то доход, она устроилась на подработку фасовщицей в местный продуктовый магазин. О работе по образованию, экономистом, пока речи не идет - трудно устроиться на официальную должность при том, что приходится постоянно ездить на лечение. Благо, девушку с дочкой все это время очень поддерживают родственники и друзья - и морально, и финансово.

Шли месяцы лечения, но операцию девушке так и не делали. Врачи сказали, что результата это, вероятнее всего, не принесет. По словам сибирячки, она уже получила максимально возможную дозу облучения, и пока, увы, безрезультатно...

Но Яна не отчаивается! Наоборот, она держится молодцом, и ничуть не сомневается, что болезнь отступит. Теперь молодая мама возлагает большие надежды на дорогостоящее лечение в Израиле. Необходимую сумму ей помогают собрать близкие. Да что там! Яну поддерживают даже те, кто лично с ней не знаком. Отзывчивость и неравнодушие окружающих - вот что придает сибирячке сил и веры в то, что скоро она выздоровеет, и снова полностью посвятит себя работе и воспитанию дочки.

Реквизиты для помощи здесь.

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