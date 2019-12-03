2019-12-03T14:57:53+03:00
Общество

«Только мы с конем по полю идем»: сибиряк на лошади доставляет почту в таежные деревни

Андриян Хромов из поселка Качуг Иркутской области стал героем проекта «Гордость России»
Любовь АРБАТСКАЯ
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«Только мы с конем по полю идем»: сибиряк на лошади доставляет почту в таежные деревни. Фото: Борис СЛЕПНЕВ.«Только мы с конем по полю идем»: сибиряк на лошади доставляет почту в таежные деревни. Фото: Борис СЛЕПНЕВ.
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Герои живут среди нас, и один из таких – 51-летний Андриян Хромов из городка Качуг, что в Иркутской области. Нет, он спасал жильцов из горящего дома, не вытаскивал тонущих из полыньи. Его подвиг – ежедневный, поэтому кажется незаметным. Андриян – таежный почтальон. Он развозит письма и газеты в маленькие деревеньки, затерянные в глухой сибирской тайге. Дорог туда нет, поэтому приходится преодолевать 200 километров…на коне по кличке Бэха Х5! Да, именно так.

Только представьте, чтобы добраться до трех деревень - Шевыкана, Тырки и Чинонги – у Андрияна уходит неделя. Но как местные жители радуются, встретив гонца! Ведь они живут в своем мирке, где нет мобильной связи и интернета, и даже телевизор – редкое удовольствие, потому что свет в их дома не подается круглые сутки. Так что приезд почтальона, а значит, письма, газеты и новости – каждый раз долгожданное событие. К слову, во всех трех деревнях живет только 43 человека. Это коренное население – эвенки, как и сам почтальон.

- Я - их единственная связь с Большой землей, - улыбается Андриян Хромов. - Часто мне заказывают купить лекарства или продукты. Я стараюсь помочь, но увезти могу только что-то небольшое. А еще мне отдают письма для родных. Местные жители складывают их по-фронтовому - треугольником. Всю корреспонденцию я вожу в горбовиках – это металлические контейнеры, которые в деревнях используют для ягод и грибов, а я вот приспособил под посылки.

Сибиряк работает почтальоном уже девять лет. Продираться сквозь лесную глушь ему несложно, ведь он охотник и рыбак, отлично чувствует себя на природе. На привалах отдыхает прямо в тайге, не боится ни диких животных, ни холода.

- Без своего коня я бы не справился, - говорит таежный почтальон. - Вообще его зовут Пятак, но и Бэха тоже неплохо звучит, по-современному.

Все свои мысли и впечатления Андриян записывает в дневник, который ведет уже больше 10 лет. Будет, что почитать в будущем!

И вот сложнейший труд таежного почтальона из Сибири оценили по достоинству. Он стал героем проекта «Гордость России».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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