Упала из окна и пробила голову: 6-летнюю девочку из Иркутска спасет уникальный протез

Страшная трагедия случилась с маленькой Ритой Иноземцевой из Иркутска четыре года назад. Ее мама Екатерина вышла на кухню, чтобы налить суп, а двухлетняя кроха в эту минуту вскарабкалась на окно, оперлась на москитную сетку и… полетела вниз со второго этажа.

Екатерина, не найдя дочку в комнате, в ужасе бросилась на улицу. Она увидела жуткую картину: малышка лежала на земле с пробитой головой, без сознания. Ее срочно забрала скорая помощь. Ребенок попал в реанимацию с очень серьезными травмами: ушиб головного мозга, переломы костей черепа и лица, закрытая черепно-мозговая травма, травма грудной клетки. Предстояло долгое и сложное лечение...

Рита оказалась очень сильной девочкой, она восстанавливалась с каждым днем. Спустя три недели девчушку выписали домой. Только вот стоять и ходить она училась заново.

- После травмы левая сторона тела стала слабее правой, - тяжело вздыхает ее мама. - Правая рука хуже действовала, на левую ногу дочка стала прихрамывать.

Рита Иноземцева любит петь и танцевать. Фото: Антон КЛИМОВ, сайт Русфонда.

А в кости на лбу у девочки оставалась отверстие от сильного удара о землю. Несмотря на все эти страшные последствия, Маргарита не унывала - учила стихи, пела песни, танцевала, совсем как ее ровесники. Но поиграть с ними вволю она, увы, не могла. Девчушке надо было беречься, ведь любое случайное падение могло стать смертельным. Пришлось делать операцию. Врачи установили ей под кожу биопластину, которая должна была рассосаться, когда кость восстановится. И девчушке, наконец, позволили веселиться с другими ребятами.

- Но через восемь месяцев углы трансплантата стали заметны, каждый день дети в садике спрашивали дочку: «А почему у тебя квадратная голова?» - рассказывает Екатерина.

Снова ей делали операцию, снова поставили имплантат – на этот раз пластину из титана. Но и она не прижилась, а стала смещаться. Сквозь кожу на лбу Риты даже виднеются шурупы, которыми конструкция прикреплена к кости.

- Кожа вокруг креплений покраснела, а возле центрального шурупчика даже посинела, - всхлипывает Екатерина. - Мне кажется, если чуть-чуть надавить, будет дырка.

Сейчас шестилетняя Рита мается от постоянных головных болей. А любая царапинка или падение по-прежнему угрожают ее жизни.

- Девочка нуждается в срочной операции по восстановлению лобной кости черепа, - говорит заведующий отделением нейрохирургии Ивано-Матренинской детской клинической больницы Иркутска Андрей Ливадаров. - Для этого необходим имплантат, изготовленный индивидуально, строго по размерам черепной впадины. Он станет матрицей для образования костной ткани.

Операцию для малышки оплатит государство, но сам протез нужно оплатить ее семье. Сумма огромная – 1,041 миллиона рублей! Риточку воспитывает одна мама, и у нее таких больших денег нет. Зарплата у иркутянки небольшая, и половина дохода уходит на оплату съемного жилья. Поэтому вся надежда - на помощь отзывчивых земляков.

Помочь Риточке Иноземцевой можно на сайте Русфонда.

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