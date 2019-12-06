2019-12-06T06:16:20+03:00
Происшествия

Пилотов Airbus A320 ослепили лазером при посадке в аэропорту Иркутска

Самолет летел рейсом Новосибирск-Иркутск
Андрей СИНЬКОВ@AndreySinkov
Поделиться:
Пилотов Airbus A320 ослепили лазером при посадке в аэропорту ИркутскаПилотов Airbus A320 ослепили лазером при посадке в аэропорту ИркутскаФото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
Изменить размер текста:

Забава, которая могла привести к трагедии. Ранним утром, 6 декабря, неизвестные хулиганы осознанно пытались ослепить мощным лучом лазера пилотов, заводящих на посадку в иркутском аэропорту пассажирский Airbus A320. Внештатная ситуация произошла в 05.18 часов, когда полный пассажирами самолет рейсом Новосибирск-Иркутск, заходил на посадку.

Инцидент корреспонденту «КП-Иркутск» подтвердили в пресс-службе иркутского аэропорта. К счастью, серьезных последствий это хулиганство не принесло. Лучи лазера не попали в глаза пилотам, а промелькали по всей кабине. После этого, командир воздушного судна сразу доложил об этом диспетчеру. Посадка Airbus прошла успешно. Полицейские уже приступили к розыску хулиганов.

Добавим, что подобные случаи происходят в аэропортах России довольно часто. Лазер, который используют хулиганы, бьет на дальние расстояния, и где прячется злоумышленник, просчитать сложно. К тому же купить такую игрушку можно в любом магазине сувениров или заказать через Интернет.

МНЕНИЕ ВРАЧА

«Это как смотреть на сварку»

- Вряд ли пилотов слепит обычная лазерная указка или игрушка, - так комментировала «Комсомолке» эти случаи ведущий научный сотрудник ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза» к. м. н. Наталия Майчук. - Это слишком слабые по мощности приборы. Но в арсенале хулиганов вполне могли оказаться более мощные устройства. Например, лазерные прицелы, используемые охотниками. При точном попадании в глаз человека они могут вызвать кратковременное ослепление. И даже ожог центральной зоны сетчатки (макулы), отвечающей за остроту зрения. Точно такая же ситуация возникает, если долго смотреть на солнце, сварку.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Паромы не ходят, самолет снесет таким ветром!»: новосибирская семья застряла на острове посреди океана
Туристы отправились отдыхать на Филиппины, но тайфун помешал всем планам. Сибиряки не могут улететь с острова, на котором объявили первый уровень опасности
Новости 24
Кибердружины будут следить за преступлениями в Интернете в Иркутской области
Из горящего дома пожарные спасли двоих детей под Иркутском
Прогноз погоды на 6 декабря в Иркутске: без осадков, днем до -4
Каток на острове Конный в Иркутске, откроют 22 декабря
По платежам за вывоз ТКО для предпринимателей Приангарья сделают перерасчет
Годовалый мальчик из Бурятии, который опрокинул на себя самовар с кипятком, скончался в больнице
Лже-сотрудники Роспотребнадзора обманом крадут деньги у жителей Иркутской области
«Это опаснее сигарет» - в Иркутске предлагают запретить продажу жевательного табака
Первоклассника из Иркутска ограбили днем на улице: взрослый выхватил из рук ребенка телефон и сбежал
Продавцы магазина из Улан-Удэ задержали вора, когда он снова пришел за наживой
Подросток из Бурятии украл из игрового автомата около 3 тысяч рублей
Дальнобойщикам из Монголии, попавшим в ДТП в Иркутской области, помогли полицейские
От машины остался только кузов: мужчина из Иркутска угнал автомобиль и поджег его
Иркутский аэропорт получил сертификат соответствия требованиям
В Иркутской области поселки Большой Луг и Балаганск станут селами
Ангарчанка отсудила у химчистки 70 тысяч рублей за испорченные вещи
Как иркутянам вернуть брокерскую комиссию в виде бонусов
Пробки в Иркутске утром 5 декабря: 4 ДТП в районе Глазковского моста
Скорость не выше 10 км/ч: первая ледовая переправа открыта в Иркутской области
Тепло скоро будет: ремонтные работы продолжаются в Рудногорске Иркутской области
Прогноз погоды в Иркутске на 5 декабря: днем -9 градусов
Вторая победа подряд: ХК «Ермак» обыграл дома «Тамбов»