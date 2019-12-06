Пилотов Airbus A320 ослепили лазером при посадке в аэропорту Иркутска

Забава, которая могла привести к трагедии. Ранним утром, 6 декабря, неизвестные хулиганы осознанно пытались ослепить мощным лучом лазера пилотов, заводящих на посадку в иркутском аэропорту пассажирский Airbus A320. Внештатная ситуация произошла в 05.18 часов, когда полный пассажирами самолет рейсом Новосибирск-Иркутск, заходил на посадку.

Инцидент корреспонденту «КП-Иркутск» подтвердили в пресс-службе иркутского аэропорта. К счастью, серьезных последствий это хулиганство не принесло. Лучи лазера не попали в глаза пилотам, а промелькали по всей кабине. После этого, командир воздушного судна сразу доложил об этом диспетчеру. Посадка Airbus прошла успешно. Полицейские уже приступили к розыску хулиганов.

Добавим, что подобные случаи происходят в аэропортах России довольно часто. Лазер, который используют хулиганы, бьет на дальние расстояния, и где прячется злоумышленник, просчитать сложно. К тому же купить такую игрушку можно в любом магазине сувениров или заказать через Интернет.

МНЕНИЕ ВРАЧА

«Это как смотреть на сварку»

- Вряд ли пилотов слепит обычная лазерная указка или игрушка, - так комментировала «Комсомолке» эти случаи ведущий научный сотрудник ФГУ МНТК «Микрохирургия глаза» к. м. н. Наталия Майчук. - Это слишком слабые по мощности приборы. Но в арсенале хулиганов вполне могли оказаться более мощные устройства. Например, лазерные прицелы, используемые охотниками. При точном попадании в глаз человека они могут вызвать кратковременное ослепление. И даже ожог центральной зоны сетчатки (макулы), отвечающей за остроту зрения. Точно такая же ситуация возникает, если долго смотреть на солнце, сварку.